RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8917891889198920>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о

бредишь? :twisted:
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?
но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12554
З нами з: 05.06.13
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:41

  foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза


если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12399
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6355 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:45

rjkz
и?
вывод?
Прохожий
 
Повідомлень: 12554
З нами з: 05.06.13
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл

  rjkz написав:Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")

После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?
Vlad442
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:05

Vlad442 В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали
hume
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 27.12.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:09

  rjkz написав:
  foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза


если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)

Я приводил цифры, что при достижении долларовых цен 13-ого года цена аренды по моим данным восстановилась только на плюс-минус 80%. Это связано с продолжающимся насыщением рынка аренды. За 8 лет очень много квартир вышло на рынок. И новостроев, и из-под бабушек, а арендаторов больше не стало.
Почему у Прохожего результат хуже? Потом он написал, что не 15,5, а 19,5 (зачем тогда приводить цифру 15,5?), и вполне возможно, что у него квартира в сегменте, чувствительном к возрасту ремонта.
Vlad442
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:13

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл

  rjkz написав:Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")

После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?

з німцями у час 2СВ ви явно погарячкували
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26796
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:13

  hume написав:Vlad442 В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали

Я про то же. Смена элит. Господ расстреливают или прогоняют, рабочий продолжает жить в своем бараке, крестьянин в своей хате. В дворцах Саддама Хуссейна живут другие люди, а простой иракский повар живет где жил.
Vlad442
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:18

  rjkz написав:
  foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза


если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)


Да, с учетом инфляции раза в 3 и есть. Доллар 2013 никак не равняется доллару 2021. Хоть бумажка и одинаковая.
artlife
 
Повідомлень: 615
З нами з: 07.10.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:28

  Vlad442 написав:
  hume написав:Vlad442 В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали

Я про то же. Смена элит. Господ расстреливают или прогоняют, рабочий продолжает жить в своем бараке, крестьянин в своей хате. В дворцах Саддама Хуссейна живут другие люди, а простой иракский повар живет где жил.


не-не, смена элит - это когда выборы и территория остаётся твоей
а тут ты уже не управляешь этой территорией, это другое государство (фактически)

но чёрт возьми, никак не пойму почему недвига при любых условиях является лучшим товаром
baraka
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8917891889198920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21656 4021700
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 380682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.