Додано: Нед 21 лис, 2021 22:09

rjkz написав: foxluck написав: Прохожий

До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.



Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:

9000грн/8=$1125

15500грн/26.5=$585



1125/585 = 1.92 раза До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:9000грн/8=$112515500грн/26.5=$5851125/585 = 1.92 раза



если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше) если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)

Я приводил цифры, что при достижении долларовых цен 13-ого года цена аренды по моим данным восстановилась только на плюс-минус 80%. Это связано с продолжающимся насыщением рынка аренды. За 8 лет очень много квартир вышло на рынок. И новостроев, и из-под бабушек, а арендаторов больше не стало.Почему у Прохожего результат хуже? Потом он написал, что не 15,5, а 19,5 (зачем тогда приводить цифру 15,5?), и вполне возможно, что у него квартира в сегменте, чувствительном к возрасту ремонта.