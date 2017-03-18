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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:16
zРадио написав:
Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о
бредишь?
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?
но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой
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Прохожий
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:41
foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
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rjkz
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:45
rjkz
и?
вывод?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:02
kingkongovets написав:
сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл
rjkz написав:
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?
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Vlad442
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:05
Vlad442 В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали
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hume
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:09
rjkz написав: foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
Я приводил цифры, что при достижении долларовых цен 13-ого года цена аренды по моим данным восстановилась только на плюс-минус 80%. Это связано с продолжающимся насыщением рынка аренды. За 8 лет очень много квартир вышло на рынок. И новостроев, и из-под бабушек, а арендаторов больше не стало.
Почему у Прохожего результат хуже? Потом он написал, что не 15,5, а 19,5 (зачем тогда приводить цифру 15,5?), и вполне возможно, что у него квартира в сегменте, чувствительном к возрасту ремонта.
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Vlad442
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:13
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл
rjkz написав:
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?
з німцями у час 2СВ ви явно погарячкували
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:13
hume написав:Vlad442
В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали
Я про то же. Смена элит. Господ расстреливают или прогоняют, рабочий продолжает жить в своем бараке, крестьянин в своей хате. В дворцах Саддама Хуссейна живут другие люди, а простой иракский повар живет где жил.
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Vlad442
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:18
rjkz написав: foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
Да, с учетом инфляции раза в 3 и есть. Доллар 2013 никак не равняется доллару 2021. Хоть бумажка и одинаковая.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:28
Vlad442 написав: hume написав:Vlad442
В днрах максимум пощипали элиту. В некоторых дворцах бывших донецких бизнесменов живут сейчас всякие руководители ДНР, в масс сегменте ничего ни у кого не забирали
Я про то же. Смена элит. Господ расстреливают или прогоняют, рабочий продолжает жить в своем бараке, крестьянин в своей хате. В дворцах Саддама Хуссейна живут другие люди, а простой иракский повар живет где жил.
не-не, смена элит - это когда выборы и территория остаётся твоей
а тут ты уже не управляешь этой территорией, это другое государство (фактически)
но чёрт возьми, никак не пойму почему недвига при любых условиях является лучшим товаром
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