Додано: Нед 21 лис, 2021 22:39

flyman написав: Але це не бізнес, а самозайнятість Але це не бізнес, а самозайнятість

flyman написав: Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.

Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління

Це - самозайнятий бізнес))Оооооо, а приємно, що таки хтось та й дивиться ці відосики (вже, як мінімум, ти і Ккц подивився)І він(сибіряк) - правильні речі говорить...Тільки от продати свій бізнес - то я думав над цим, але думаю, що багато за нього не дадуть - хіба хто розуміється в бізнесі, той міг би накинути пару тисячок франклінів зверху за " прикормлене місце".А так - то мій бізнес може відкривати будь-хто і будь-де, маючи в кишені 10К$+!Тому, хто буде купляти мій бізнес/накидувати зверху пару тисячок, якщо цей бізнес можна відкрити будь-де?А делегувати управління - так немає родичів, які б хотіли цим займатись.(а чужим - немає сенсу віддавати)Бо я, ще тільки думаючи починати свій бізнес - зразу думав собі, що через рік-два передам його татові, чи ще комусь з родичів, а сам відкрию ще "точку-дві"... чи ще чимось займусь...Але.... не так сталось, як гадалось...Ні тато, ні інші родичі (наприклад, та сама племінниця) - не хочуть займатись цим бізнесом, через ШАЛЕНУ ПРИВ'ЯЗКУ(тут дуже хочеться написати 24/7)до цього бізнесу!Всі хочуть ВОЛІ!Тому, я собі все обдумав і....Як буду мати 2 квартири в оренді, то буду виходити на роботу 3-4дні/тиждень і це мене буде цілком задовільняти!Робота буде не внапряг, а тому буде приносити більше задоволення, ніж на моменті