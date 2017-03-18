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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8917891889198920

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:34

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о

бредишь? :twisted:
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?
но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой :mrgreen:


Ну что ж ты такое трусливое, что даже слова свои не защищаешь? Тратить время на поиск не собираюсь - я не один это читал

  artlife написав:Да, с учетом инфляции раза в 3 и есть. Доллар 2013 никак не равняется доллару 2021. Хоть бумажка и одинаковая.


По отношению к КРЖН доллар только прибавил. А не за горами следующая коррекция "тихой гавани"

  baraka написав:но чёрт возьми, никак не пойму почему недвига при любых условиях является лучшим товаром


А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:39

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  flyman написав:Але це не бізнес, а самозайнятість
Це - самозайнятий бізнес))
  flyman написав:Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.
Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління

Оооооо, а приємно, що таки хтось та й дивиться ці відосики (вже, як мінімум, ти і Ккц подивився) :D

І він(сибіряк) - правильні речі говорить...
Тільки от продати свій бізнес - то я думав над цим, але думаю, що багато за нього не дадуть - хіба хто розуміється в бізнесі, той міг би накинути пару тисячок франклінів зверху за " прикормлене місце".
А так - то мій бізнес може відкривати будь-хто і будь-де, маючи в кишені 10К$+!
Тому, хто буде купляти мій бізнес/накидувати зверху пару тисячок, якщо цей бізнес можна відкрити будь-де?

А делегувати управління - так немає родичів, які б хотіли цим займатись.(а чужим - немає сенсу віддавати)
Бо я, ще тільки думаючи починати свій бізнес - зразу думав собі, що через рік-два передам його татові, чи ще комусь з родичів, а сам відкрию ще "точку-дві"... чи ще чимось займусь...
Але.... не так сталось, як гадалось...
Ні тато, ні інші родичі (наприклад, та сама племінниця) - не хочуть займатись цим бізнесом, через ШАЛЕНУ ПРИВ'ЯЗКУ(тут дуже хочеться написати 24/7) :) до цього бізнесу!
Всі хочуть ВОЛІ! :D

Тому, я собі все обдумав і....
Як буду мати 2 квартири в оренді, то буду виходити на роботу 3-4дні/тиждень і це мене буде цілком задовільняти!
Робота буде не внапряг, а тому буде приносити більше задоволення, ніж на моменті ;)
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