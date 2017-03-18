flyman написав:
Але це не бізнес, а самозайнятість
Це - самозайнятий бізнес))
flyman написав:
Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.
Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління
Оооооо, а приємно, що таки хтось та й дивиться ці відосики (вже, як мінімум, ти і Ккц подивився)
І він(сибіряк) - правильні речі говорить...
Тільки от продати свій бізнес - то я думав над цим, але думаю, що багато за нього не дадуть - хіба хто розуміється в бізнесі, той міг би накинути пару тисячок франклінів зверху за " прикормлене місце".
А так - то мій бізнес може відкривати будь-хто і будь-де, маючи в кишені 10К$+!
Тому, хто буде купляти мій бізнес/накидувати зверху пару тисячок, якщо цей бізнес можна відкрити будь-де?
А делегувати управління - так немає родичів, які б хотіли цим займатись.(а чужим - немає сенсу віддавати)
Бо я, ще тільки думаючи починати свій бізнес - зразу думав собі, що через рік-два передам його татові, чи ще комусь з родичів, а сам відкрию ще "точку-дві"... чи ще чимось займусь...
Але.... не так сталось, як гадалось...
Ні тато, ні інші родичі (наприклад, та сама племінниця) - не хочуть займатись цим бізнесом, через ШАЛЕНУ ПРИВ'ЯЗКУ(тут дуже хочеться написати 24/7)
до цього бізнесу!
Всі хочуть ВОЛІ!
Тому, я собі все обдумав і....
Як буду мати 2 квартири в оренді, то буду виходити на роботу 3-4дні/тиждень і це мене буде цілком задовільняти!
Робота буде не внапряг, а тому буде приносити більше задоволення, ніж на моменті