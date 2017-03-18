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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:34
Прохожий написав: zРадио написав:
Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о
бредишь?
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?
но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой
Ну что ж ты такое трусливое, что даже слова свои не защищаешь? Тратить время на поиск не собираюсь - я не один это читал
artlife написав:
Да, с учетом инфляции раза в 3 и есть. Доллар 2013 никак не равняется доллару 2021. Хоть бумажка и одинаковая.
По отношению к КРЖН доллар только прибавил. А не за горами следующая коррекция "тихой гавани"
baraka написав:
но чёрт возьми, никак не пойму почему недвига при любых условиях является лучшим товаром
А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:39
flyman написав:
Але це не бізнес, а самозайнятість
Це - самозайнятий бізнес))
flyman написав:
Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.
Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління
Оооооо, а приємно, що таки хтось та й дивиться ці відосики (вже, як мінімум, ти і Ккц подивився)
І він(сибіряк) - правильні речі говорить...
Тільки от продати свій бізнес - то я думав над цим, але думаю, що багато за нього не дадуть - хіба хто розуміється в бізнесі, той міг би накинути пару тисячок франклінів зверху за " прикормлене місце".
А так - то мій бізнес може відкривати будь-хто і будь-де, маючи в кишені 10К$+!
Тому, хто буде купляти мій бізнес/накидувати зверху пару тисячок, якщо цей бізнес можна відкрити будь-де?
А делегувати управління - так немає родичів, які б хотіли цим займатись.(а чужим - немає сенсу віддавати)
Бо я, ще тільки думаючи починати свій бізнес - зразу думав собі, що через рік-два передам його татові, чи ще комусь з родичів, а сам відкрию ще "точку-дві"... чи ще чимось займусь...
Але.... не так сталось, як гадалось...
Ні тато, ні інші родичі (наприклад, та сама племінниця) - не хочуть займатись цим бізнесом, через ШАЛЕНУ ПРИВ'ЯЗКУ(тут дуже хочеться написати 24/7)
до цього бізнесу!
Всі хочуть ВОЛІ!
Тому, я собі все обдумав і....
Як буду мати 2 квартири в оренді, то буду виходити на роботу 3-4дні/тиждень і це мене буде цілком задовільняти!
Робота буде не внапряг, а тому буде приносити більше задоволення, ніж на моменті
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:55
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о
бредишь?
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой
:mrgreen:
Ну что ж ты такое трусливое, что даже слова свои не защищаешь? Тратить время на поиск не собираюсь - я не один это читал
ты ТАКОЕ ЧМОшное как родилось таким и выросло
больше к тебе вопросов не имею и не возбуждайся не мои посты, недоразумение...
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:56
Прохожий написав:
ты ТАКОЕ ЧМОшное как родилось таким и выросло
больше к тебе вопросов не имею и не возбуждайся не мои посты, недоразумение...
Самое смешное, что в тот спор со своими враками влезло ты
А предложение не общаться, раз хамишь, категорически поддерживаю. Давай, не болей
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:13
zРадио написав:
А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
согласен.
но если ребёнку интересны и другие игрушки, то эти люди бояться выйти из зоны комфорта, изучить что-то новое кроме недвиги, потратить на это время, рискнуть своим временем и боятся получить новые знания и опыт. Совок ментально живёт ещё во многих...
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:15
zРадио написав:
А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Могу рассказать несколько историй от библиотек (книжных), вкладов СССР, машин, долларов, золотых украшений, но единственная история успеха это недвига. Если недвига в аренде, то за счет более высоких ставок, чем в странах золотого миллиарда, она приносит сопоставимую доходность. В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:27
Прохожий написав:rjkz
и?
вывод?
делайте поправку на свои расчеты
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:31
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл
rjkz написав:
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?
у меня знакомая живет лет 20 в Киеве, но из Луганской области.
Там у нее некоторое время после оккупации жили старые родители, потом забрала в Киев.
Как-то звоню - плачет. Спрашиваю, что случилось? Говорит, смотрит на Ютьюбе ролик, на нем снаряд попадает в ее дом.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:33
Vlad442 написав: rjkz написав: foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
Я приводил цифры, что при достижении долларовых цен 13-ого года цена аренды по моим данным восстановилась только на плюс-минус 80%. Это связано с продолжающимся насыщением рынка аренды. За 8 лет очень много квартир вышло на рынок. И новостроев, и из-под бабушек, а арендаторов больше не стало.
Почему у Прохожего результат хуже? Потом он написал, что не 15,5, а 19,5 (зачем тогда приводить цифру 15,5?), и вполне возможно, что у него квартира в сегменте, чувствительном к возрасту ремонта.
Да, согласен.
Возможно, скоро мы увидем перенасышение.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:34
Vlad442 написав:
Могу рассказать несколько историй от библиотек (книжных), вкладов СССР, машин, долларов, золотых украшений, но единственная история успеха это недвига. Если недвига в аренде, то за счет более высоких ставок, чем в странах .
Условно в 18 веке думали что единственный транспорт - лошадь и так будет вечно (потому что много веков так и было) , а потом пошло - поехало паровая машина, двс, электротяга и про ту лошадь уже все забыли. Недвижимость в цене пока на нее есть спрос. Далеко не все в ссср жили в столицах, а спрос на недвижимость в райцентрах и сёлах самый минимальный, при том что стоимость материалов для ремонта в Киеве и мотовиловке +/- одинаковая, а квартира раз в 10 лет лет нуждается в ремонте, иначе её ждет упадок. Представьте себе квартиру текущей стоимостью 4-5куе которую за время независимости три раза ремонтировали, а сдать ни разу не смогли (нет спроса). Где здесь успешная история?
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