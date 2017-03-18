|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 21 лис, 2021 23:41
baraka написав:
но если ребёнку интересны и другие игрушки, то эти люди бояться выйти из зоны комфорта, изучить что-то новое кроме недвиги, потратить на это время, рискнуть своим временем и боятся получить новые знания и опыт. Совок ментально живёт ещё во многих...
Миллениалы уже fifty/fifty, а зумеры - вообще другие. Сегодня у нас аллокация персонального богатства в недвижимость одна из самых высоких в мире. По мере взросления нового поколения и отхода совков от дел этот рынок будет стремительно терять инвестиционный интерес
Vlad442 написав:
Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:
В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11714
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2773 раз.
- Подякували: 6094 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Нед 21 лис, 2021 23:48
rjkz написав: Vlad442 написав:
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 05:45
drevlyanin написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
Вы абсолютно правы.
С этим нет смысла спорить, но все-таки в данном и не только слкчае имела место быть насильственная экспроприация.
Мало того, зачастую у тех людей, у которых было что экспроприировать, экспроприировали не только имущество, но и саму жизнь.
Это было не только в смутные времена, но и в более спокойные. Поэтому меня несколько удивляет беспечность, с которой многие выставляют напоказ свои "статки", в том числе в Интернете. И на этом форуме тоже.
Многих, при желании, можно вычислить даже тут, не говоря уже о соцсетях.
Для меня очень большая головная боль задать нужный вектор финансового воспитания детям, чтобы избежать того, о чем Вы написали.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12403
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6355 раз.
- Подякували: 3374 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21656
|4021954
|
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
|
|713
|380734
|
|
|20
|51098
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|