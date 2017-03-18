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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8918891989208921

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:41

  baraka написав:но если ребёнку интересны и другие игрушки, то эти люди бояться выйти из зоны комфорта, изучить что-то новое кроме недвиги, потратить на это время, рискнуть своим временем и боятся получить новые знания и опыт. Совок ментально живёт ещё во многих...


Миллениалы уже fifty/fifty, а зумеры - вообще другие. Сегодня у нас аллокация персонального богатства в недвижимость одна из самых высоких в мире. По мере взросления нового поколения и отхода совков от дел этот рынок будет стремительно терять инвестиционный интерес

  Vlad442 написав:Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?


Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе


  Vlad442 написав:В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например


Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.

Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:48

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.


Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")


Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 05:45

  drevlyanin написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.


Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")


Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".


Вы абсолютно правы.
С этим нет смысла спорить, но все-таки в данном и не только слкчае имела место быть насильственная экспроприация.
Мало того, зачастую у тех людей, у которых было что экспроприировать, экспроприировали не только имущество, но и саму жизнь.
Это было не только в смутные времена, но и в более спокойные. Поэтому меня несколько удивляет беспечность, с которой многие выставляют напоказ свои "статки", в том числе в Интернете. И на этом форуме тоже.
Многих, при желании, можно вычислить даже тут, не говоря уже о соцсетях.
Для меня очень большая головная боль задать нужный вектор финансового воспитания детям, чтобы избежать того, о чем Вы написали.
rjkz
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