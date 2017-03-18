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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 23:27
Прохожий написав:rjkz
и?
вывод?
делайте поправку на свои расчеты
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:31
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
сама недвига - да, а вот имущественные права на нее - увы
опять же принцип трех эл
rjkz написав:
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
После революции произошло переформатирование общества, что нашло свое отражение в недвижимости. Этот пример засел в голове. Забирали у господ, раздавали рабочим. В СССР было специфическое отношение к частной собственности, но этот передел недвижимости не результат войны, а результат революции.
Посмотрим собственно на войны. Недвижимость может быть разрушена, но обычно не меняет владельцев. Разве немцы 39-43 массово выселяли французов, чехов, украинцев из домов и квартир? Заселяли туда немцев? В Крыму, днрах забирали недвижимость? Американцы в Ираке и Афганистане?
у меня знакомая живет лет 20 в Киеве, но из Луганской области.
Там у нее некоторое время после оккупации жили старые родители, потом забрала в Киев.
Как-то звоню - плачет. Спрашиваю, что случилось? Говорит, смотрит на Ютьюбе ролик, на нем снаряд попадает в ее дом.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:33
Vlad442 написав: rjkz написав: foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
если еще учесть и инфляцию доллара, только в этом году и только официальная и только внутренняя по США (а она ниже внешней) составила 6,2% (на самом деле значительно выше)
Я приводил цифры, что при достижении долларовых цен 13-ого года цена аренды по моим данным восстановилась только на плюс-минус 80%. Это связано с продолжающимся насыщением рынка аренды. За 8 лет очень много квартир вышло на рынок. И новостроев, и из-под бабушек, а арендаторов больше не стало.
Почему у Прохожего результат хуже? Потом он написал, что не 15,5, а 19,5 (зачем тогда приводить цифру 15,5?), и вполне возможно, что у него квартира в сегменте, чувствительном к возрасту ремонта.
Да, согласен.
Возможно, скоро мы увидем перенасышение.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:34
Vlad442 написав:
Могу рассказать несколько историй от библиотек (книжных), вкладов СССР, машин, долларов, золотых украшений, но единственная история успеха это недвига. Если недвига в аренде, то за счет более высоких ставок, чем в странах .
Условно в 18 веке думали что единственный транспорт - лошадь и так будет вечно (потому что много веков так и было) , а потом пошло - поехало паровая машина, двс, электротяга и про ту лошадь уже все забыли. Недвижимость в цене пока на нее есть спрос. Далеко не все в ссср жили в столицах, а спрос на недвижимость в райцентрах и сёлах самый минимальный, при том что стоимость материалов для ремонта в Киеве и мотовиловке +/- одинаковая, а квартира раз в 10 лет лет нуждается в ремонте, иначе её ждет упадок. Представьте себе квартиру текущей стоимостью 4-5куе которую за время независимости три раза ремонтировали, а сдать ни разу не смогли (нет спроса). Где здесь успешная история?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:41
baraka написав:
но если ребёнку интересны и другие игрушки, то эти люди бояться выйти из зоны комфорта, изучить что-то новое кроме недвиги, потратить на это время, рискнуть своим временем и боятся получить новые знания и опыт. Совок ментально живёт ещё во многих...
Миллениалы уже fifty/fifty, а зумеры - вообще другие. Сегодня у нас аллокация персонального богатства в недвижимость одна из самых высоких в мире. По мере взросления нового поколения и отхода совков от дел этот рынок будет стремительно терять инвестиционный интерес
Vlad442 написав:
Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:
В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:48
rjkz написав: Vlad442 написав:
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
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Додано: Пон 22 лис, 2021 05:45
drevlyanin написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
Вы абсолютно правы.
С этим нет смысла спорить, но все-таки в данном и не только слкчае имела место быть насильственная экспроприация.
Мало того, зачастую у тех людей, у которых было что экспроприировать, экспроприировали не только имущество, но и саму жизнь.
Это было не только в смутные времена, но и в более спокойные. Поэтому меня несколько удивляет беспечность, с которой многие выставляют напоказ свои "статки", в том числе в Интернете. И на этом форуме тоже.
Многих, при желании, можно вычислить даже тут, не говоря уже о соцсетях.
Для меня очень большая головная боль задать нужный вектор финансового воспитания детям, чтобы избежать того, о чем Вы написали.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:33
rjkz написав:
Это было не только в смутные времена, но и в более спокойные. Поэтому меня несколько удивляет беспечность, с которой многие выставляют напоказ свои "статки", в том числе в Интернете. И на этом форуме тоже.
Многих, при желании, можно вычислить даже тут, не говоря уже о соцсетях.
Для меня очень большая головная боль задать нужный вектор финансового воспитания детям, чтобы избежать того, о чем Вы написали.
100% правда.
Не варто хизуватись своїми статками.
Прості люди - вельми заздрісні.
Вони не можуть зрозуміти, що шлях до багатства - довгий, тяжкий, з самообмеженнями і економією.
Українці - ті взагалі заздрисна публіка. Ще ті простаки.
Тому не варто бахвалитись наліво і направо, як це робить багато хто, зокрема - кухаркін син, що з приймів вискочив у 1к новобуд в Єпенях облцентра.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:36
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о
бредишь?
что отыграл, какие "долларовые потери"?
думаю пруф будет без проблем?
но уверен что как обычно ты отправишься в сливной бачок и смоешь за собой
Ну что ж ты такое трусливое, что даже слова свои не защищаешь? Тратить время на поиск не собираюсь - я не один это читал
artlife написав:
Да, с учетом инфляции раза в 3 и есть. Доллар 2013 никак не равняется доллару 2021. Хоть бумажка и одинаковая.
По отношению к КРЖН доллар только прибавил. А не за горами следующая коррекция "тихой гавани"
baraka написав:
но чёрт возьми, никак не пойму почему недвига при любых условиях является лучшим товаром
А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
Так, орендний бізнес простий, як двері або кут будинку.
Єдине питання - стартовий капітал.
Тут непросто)))
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:50
zРадио написав: Vlad442 написав:
Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:
В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує.
Шо сказати, підараси а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий.
Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…
Отака акуїтельна історія пане зРадіо.
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