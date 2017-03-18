Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує. Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий. Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…
Vlad442 написав:.. Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? ..
в Крыму около побережья советские панельки стоят больше, чем новострой в Киеве на этапе ввода в эксплуатацию. Тупо потому что там мало строят, возможно, из-за опасений санкций или еще чего-то. Может, места нет строить https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/pro ... 1%80%D1%83