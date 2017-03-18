Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує. Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий. Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…
Vlad442 написав:.. Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? ..
в Крыму около побережья советские панельки стоят больше, чем новострой в Киеве на этапе ввода в эксплуатацию. Тупо потому что там мало строят, возможно, из-за опасений санкций или еще чего-то. Может, места нет строить https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/pro ... 1%80%D1%83
Vlad442 написав:Бытие определяет сознание. В вашем окружении есть люди, которые смогли так вложить средства, чтобы они не обесценились на протяжении десятков лет?
Двух десятков - да. Но исторический процесс ускоряется. Десятками лет мерять успех становится не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня тренд может в пределах одного года зародиться, выстрелить и сойти на нет. Подумайте о другой стороне медали - сколько денег вы потеряли, заморозив их в неликвидном имуществе
Vlad442 написав:В НЮ с 09-ого года квартиры подорожали на 40% плюс 40% аренда, у нас на 10%, но полностью окупилась арендой, например
Цифры очень отфонарные. Киевская недвижимость сегодня на 20% дешевле, чем в 2009-м, а полностью окупиться могло лишь что-то оооочень удачное, но не среднерыночное.
Хрущик-однушка у метро в 2009-м стоила 60к и по 2013-й зарабатывала не более 400 долларов в мес. В 2014-м - 250 гг, в 2015-м - 200, с 2016-го и по сегодня плавно доросла до 350. Едва ли 70% от инвестиций набежит. При этом вы должны учитывать ставку дисконтирования - сколько вы могли заработать, снимая ренту не с жилья, а с капитала. По долларовому UIRD будет не меньше 70% (а скорее 100%), при этом не уменьшилось тело
Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує. Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий. Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…
Отака акуїтельна історія пане зРадіо.
У каждого, кто имел дело с украинскими инвестфондами есть такая история. Украинского рынка ЦБ не существует. К сожалению. Но есть американский. И, конечно, если бы зайти в него лет 10 назад - это было бы интереснее и в разы менее валидольно чем инвестиции в украинскую недвижимость.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 22 лис, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує. Шо сказати, підараси а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий. Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…
Отака акуїтельна історія пане зРадіо.
я трейдив укр акції на УБ декілька років (навіть заробляв на фьючерсах та дивідендах!) перш ніж зрозумів що то соломянний літачок ака карго культ.
тільки америка. тільки тесла до речі зараз можна зайти
trololo написав:(навіть заробляв на фьючерсах та дивідендах!) перш ніж зрозумів що то соломянний літачок ака карго культ.
Можливо, пан не заробляв, а втрачав?))) якщо правду сказати?)))) Все, що було зекономлено на субсидіях, і більше?)))
Орендний КРЖН - теж був збитковий в період 2007-2013. Ті, хто вклався тоді під оренду - донині не окупили житло. І не відомо, чи окуплять. Новобуди 2007-2008 - вже МОПи немодні, плінтуси не скриті, розводка батарей - не вертикальна, теплоізоляця - на рівні стандартів 1960-х років.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 22 лис, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:в Крыму около побережья советские панельки стоят больше, чем новострой в Киеве на этапе ввода в эксплуатацию. Тупо потому что там мало строят, возможно, из-за опасений санкций или еще чего-то. Может, места нет строить
Там насколько я понимаю стабильностью пока и не пахнет. То что жестко контролируется - делается, в остальном обычный распил. Еще 5-10 лет пройдет, пока все стабилизируется. А до тех пор так и будут жить в этой стагнации.
zРадио написав:А почему для ребенка машинка, или кукла - верх мечтаний? Потому что до игрушек взрослых он еще не дорос. Так и бетоноэнтузиасты. Бизнес ведь простой как двери квартир, которые они сдают в аренду
согласен. но если ребёнку интересны и другие игрушки, то эти люди бояться выйти из зоны комфорта, изучить что-то новое кроме недвиги, потратить на это время, рискнуть своим временем и боятся получить новые знания и опыт. Совок ментально живёт ещё во многих...
Не стоит навешивать "совок" на всех, кто рассматривает недвигу как основной для себя актив. Даже совок и консерватор - совершенно разные понятия, а уж склонность к недвиге в нашей стране это далеко не только консерватизм
sequence написав:в Крыму около побережья советские панельки стоят больше, чем новострой в Киеве на этапе ввода в эксплуатацию. Тупо потому что там мало строят, возможно, из-за опасений санкций или еще чего-то. Может, места нет строить
Там насколько я понимаю стабильностью пока и не пахнет. То что жестко контролируется - делается, в остальном обычный распил. Еще 5-10 лет пройдет, пока все стабилизируется. А до тех пор так и будут жить в этой стагнации.
да, там местным пламенным сторонникам "воссоединения" дали индульгенцию на какое-то время, ну те и дорвались до потоков. По тихому (и не по тихому) пересаживают, но имя им - легион. Но справедливости ради, там где ходят большие деньги, на больших проектах, местных не пускают. но русские хоть изредка, но кого-то показательно сажают. Мне вот че-та сложно припомнить, чтобы у нас какого-то большого коррупционера присадили всерьез.