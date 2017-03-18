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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8918891989208921

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:59

За крок до перевороту думок©

Ну скільки повторювати - інші інструменти для пересічних - НЕ ПІДХОДЯТЬ!
Альтернатива нерухомості лише депо!
А все решта для пересічних - від лукавого! :)

Тож, перестаньте говорити про інші інструменти - вони ніяким боком НЕ замінюють вкладення у нерухомість для пересічних!
Хочу підкреслити - саме для ПЕРЕСІЧНИХ!

І так, якщо ви продвинутий айтішнік, чи просто вам це цікаво і підтягнули свої знання про крипту, акції, форекси-шморекси :) - то тут питань нема!
Але, це тільки якщо вам це ЦІКАВО і у вас є хист і бажання до цих знань/речей!
ДумайТЕ!©®™
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

  Первый написав::-)

Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує.
Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий.
Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…

Отака акуїтельна історія пане зРадіо.


Ну да, Первый в силу своей ограниченной финансовой грамотности вложился в скамы, а виноват, конечно, зРадио :mrgreen:

Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right". Трололо тебе ответил, как нужно было. А скамов в недвижимости едва ли меньше, чем на финансовом рынке, поэтому твоя попытка что-то доказать с помощью сердобольной истории, уж извини, провальна, несмотря на поддержку плюсиками со стороны бетонорастишек
zРадио
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