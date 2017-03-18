Ну скільки повторювати - інші інструменти для пересічних - НЕ ПІДХОДЯТЬ!
Альтернатива нерухомості лише депо!
А все решта для пересічних - від лукавого!
Тож, перестаньте говорити про інші інструменти - вони ніяким боком НЕ замінюють вкладення у нерухомість для пересічних!
Хочу підкреслити - саме для ПЕРЕСІЧНИХ!
І так, якщо ви продвинутий айтішнік, чи просто вам це цікаво і підтягнули свої знання про крипту, акції, форекси-шморекси - то тут питань нема!
Але, це тільки якщо вам це ЦІКАВО і у вас є хист і бажання до цих знань/речей!
ДумайТЕ!©®™