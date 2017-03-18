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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8919892089218922>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:59

За крок до перевороту думок©

Ну скільки повторювати - інші інструменти для пересічних - НЕ ПІДХОДЯТЬ!
Альтернатива нерухомості лише депо!
А все решта для пересічних - від лукавого! :)

Тож, перестаньте говорити про інші інструменти - вони ніяким боком НЕ замінюють вкладення у нерухомість для пересічних!
Хочу підкреслити - саме для ПЕРЕСІЧНИХ!

І так, якщо ви продвинутий айтішнік, чи просто вам це цікаво і підтягнули свої знання про крипту, акції, форекси-шморекси :) - то тут питань нема!
Але, це тільки якщо вам це ЦІКАВО і у вас є хист і бажання до цих знань/речей!
ДумайТЕ!©®™
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

  Первый написав::-)

Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує.
Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий.
Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…

Отака акуїтельна історія пане зРадіо.


Ну да, Первый в силу своей ограниченной финансовой грамотности вложился в скамы, а виноват, конечно, зРадио :mrgreen:

Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right". Трололо тебе ответил, как нужно было. А скамов в недвижимости едва ли меньше, чем на финансовом рынке, поэтому твоя попытка что-то доказать с помощью сердобольной истории, уж извини, провальна, несмотря на поддержку плюсиками со стороны бетонорастишек
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:41

  zРадио написав:
  Первый написав::-)

Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує.
Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий.
Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…

Отака акуїтельна історія пане зРадіо.


Ну да, Первый в силу своей ограниченной финансовой грамотности вложился в скамы, а виноват, конечно, зРадио :mrgreen:

Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right". Трололо тебе ответил, как нужно было. А скамов в недвижимости едва ли меньше, чем на финансовом рынке, поэтому твоя попытка что-то доказать с помощью сердобольной истории, уж извини, провальна, несмотря на поддержку плюсиками со стороны бетонорастишек


:-)

Не сміши. Я вкладався не в сками, а довірив кошти топ компаніям того часу, більше того не в акції окремої компанї, а в ПІФ, який мав диверсифікувати ризики. З огляду на твій опус ти фантазер-статист, що і підтверджується твоїми «вдалими» прогнозами.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:48

  Первый написав:
Не сміши. Я вкладався не в сками, а довірив кошти топ компаніям того часу, більше того не в акції окремої компанї, а в ПІФ, який мав диверсифікувати ризики. З огляду на твій опус ти фантазер-статист, що і підтверджується твоїми «вдалими» прогнозами.


Бугага. Ты даже не отсвечиваешь, кто скамер - не твои ПИФы, а украинские эмитенты акций, которыми ПИФы наполняли свои фонды! Читай закон о акционерных обществах тех лет, гений (хотя должен был это сделать еще 15 лет назад до того, как делать влоШения). Что до моих прогнозов - люди, которые им следуют, заработали х4-8, пока ты молишься, чтобы проблемные стройки твоих "инвестиций" благополучно завершились через n-лет
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 22 лис, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Первый написав:
Не сміши. Я вкладався не в сками, а довірив кошти топ компаніям того часу, більше того не в акції окремої компанї, а в ПІФ, який мав диверсифікувати ризики. З огляду на твій опус ти фантазер-статист, що і підтверджується твоїми «вдалими» прогнозами.


Бугага. Ты даже не отсвечиваешь, кто скамер - не твои ПИФы, а украинские эмитенты акций, которыми ПИФы наполняли свои фонды! Читай закон о акционерных обществах тех лет, гений. Что до моих прогнозов - люди, которые им следуют, заработали х4-8, пока ты молишься, чтобы проблемные стройки твоих "инвестиций" благополучно завершились через n-лет
Я извиняюсь, это на прогнозе парапланирования?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:23

  Faceless написав:Я извиняюсь, это на прогнозе парапланирования?


А заливали, что не удаляете мои ответы на ваши комментарии и спорите честно. Зачем тогда спрашивать? Или троллинг - ваше все?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:27

  zРадио написав:
  Первый написав:
Не сміши. Я вкладався не в сками, а довірив кошти топ компаніям того часу, більше того не в акції окремої компанї, а в ПІФ, який мав диверсифікувати ризики. З огляду на твій опус ти фантазер-статист, що і підтверджується твоїми «вдалими» прогнозами.


Бугага. Ты даже не отсвечиваешь, кто скамер - не твои ПИФы, а украинские эмитенты акций, которыми ПИФы наполняли свои фонды! Читай закон о акционерных обществах тех лет, гений (хотя должен был это сделать еще 15 лет назад до того, как делать влоШения). Что до моих прогнозов - люди, которые им следуют, заработали х4-8, пока ты молишься, чтобы проблемные стройки твоих "инвестиций" благополучно завершились через n-лет


Тебе несе. Трішки попустися.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right".

Тогда можно пойти в казино и выиграть, а проигравшим говорить задним числом "сами дураки, нужно было ставить на 16, а не как попало".
Когда речь идет о инвестировании, то нужно понимать, что 100% выигрышных стратегий не существует, так как это игра с нулевой суммой и сектором Зеро. Если бы была возможность в современной экономической системе сберегать и преумножать накопления, то все в мире принадлежало бы киевским князьям или средневековым королям. Основная идея инвестиций не выиграть, а не проиграть кризисам и инфляции. В этом плане нет инструментов сопоставимых с недвигой. Пример с украинскими пифами вам привели. То же самое может случиться с пенсионными накоплениями, или американской фондой, или долларом. Что, нет примеров в истории?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:37

  zРадио написав:
  Первый написав:
Не сміши. Я вкладався не в сками, а довірив кошти топ компаніям того часу, більше того не в акції окремої компанї, а в ПІФ, який мав диверсифікувати ризики. З огляду на твій опус ти фантазер-статист, що і підтверджується твоїми «вдалими» прогнозами.


Бугага. Ты даже не отсвечиваешь, кто скамер - не твои ПИФы, а украинские эмитенты акций, которыми ПИФы наполняли свои фонды! Читай закон о акционерных обществах тех лет, гений (хотя должен был это сделать еще 15 лет назад до того, как делать влоШения). Что до моих прогнозов - люди, которые им следуют, заработали х4-8, пока ты молишься, чтобы проблемные стройки твоих "инвестиций" благополучно завершились через n-лет


Тебе несе. Трішки попустися.

Якщо 3 топових куа це кидалово, то про які масові інвестиції в акції йде мова?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Далеко не все в ссср жили в столицах, а спрос на недвижимость в райцентрах и сёлах самый минимальный, при том что стоимость материалов для ремонта в Киеве и мотовиловке +/- одинаковая, а квартира раз в 10 лет лет нуждается в ремонте, иначе её ждет упадок. Представьте себе квартиру текущей стоимостью 4-5куе которую за время независимости три раза ремонтировали, а сдать ни разу не смогли (нет спроса). Где здесь успешная история?

4 куе лучше, чем рубли на сберкнижке.
У меня родители в конце 80-ых за стремительно обесценивающиеся накопления купили дом в хорошем месте в пригороде и машину за сопоставимые деньги. Машины давно уже нет, а дом стоит некоторую сумму в долларах.
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