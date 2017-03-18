Додано: Пон 22 лис, 2021 14:36

zРадио написав: Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right". Как говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right".

Тогда можно пойти в казино и выиграть, а проигравшим говорить задним числом "сами дураки, нужно было ставить на 16, а не как попало".Когда речь идет о инвестировании, то нужно понимать, что 100% выигрышных стратегий не существует, так как это игра с нулевой суммой и сектором Зеро. Если бы была возможность в современной экономической системе сберегать и преумножать накопления, то все в мире принадлежало бы киевским князьям или средневековым королям. Основная идея инвестиций не выиграть, а не проиграть кризисам и инфляции. В этом плане нет инструментов сопоставимых с недвигой. Пример с украинскими пифами вам привели. То же самое может случиться с пенсионными накоплениями, или американской фондой, или долларом. Что, нет примеров в истории?