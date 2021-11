Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

Первый написав:



Я ренту с капитала уже 15 лет снимаю. В 2006 году наслухався зРадіо і ко і придбав пайових інвестиційних фондів лідерів українського ринку. Десь на 20кує.

Шо сказати, підараси, а не люди працюють в інвестфондах і результат саме такий.

Конкорд вивів в нуль 10ку зелені і ще намагалися збить грошей за обслуговування рахунку. ОТП просто зник. Малесенька решта не те що в доларах, в гривнях коштують в 3 рази менше за вартість придбання. Мною ждної виплати за 15 років не отримано. Нікопійки…



Ну да, Первый в силу своей ограниченной финансовой грамотности вложился в скамы, а виноват, конечно, зРадиоКак говорят англичане, нужно не только "do right things", но и "do things right". Трололо тебе ответил, как нужно было. А скамов в недвижимости едва ли меньше, чем на финансовом рынке, поэтому твоя попытка что-то доказать с помощью сердобольной истории, уж извини, провальна, несмотря на поддержку плюсиками со стороны бетонорастишек