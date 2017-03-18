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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:45
drevlyanin написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".
Совершенно верно. 1 комната в коммуналке в центре сейчас, через 100 лет что-то стоит. Если тогда продать весь дом и угадать, купить доллары, а не немецкие марки или рубли, положить их под матрас, а не в какой-то БанкЪ, и уйти в аренду, результат был бы намного хуже.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02
zРадио написав: Faceless написав:
Я извиняюсь, это на прогнозе парапланирования?
А заливали, что не удаляете мои ответы на ваши комментарии и спорите честно. Зачем тогда спрашивать? Или троллинг - ваше все?
Я и не удалял, то какое-то недоразумение вышло наверно
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:04
Vlad442 написав:
Если бы была возможность в современной экономической системе сберегать и преумножать накопления, то все в мире принадлежало бы киевским князьям или средневековым королям. Основная идея инвестиций не выиграть, а не проиграть кризисам и инфляции
Ви - міліардер?
Чи мультимільйонер??
Основна ідея інвестицій - це заробити, а не "не втратити".
Звісно, якщо заробили хоча би з десяток млн. $ - є сенс подумати про збереження.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:35
Первый написав:
Тебе несе. Трішки попустися.
Якщо 3 топових куа це кидалово, то про які масові інвестиції в акції йде мова?
Так ты хочешь разобраться, или доказать, что битон - наше фсе? За 15 лет не понял, кому деньги подарил. Тебе подсказывают, куда смотреть. Ты продолжаешь заниматься самолюбованием...
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44
zРадио написав: Первый написав:
Тебе несе. Трішки попустися.
Якщо 3 топових куа це кидалово, то про які масові інвестиції в акції йде мова?
Так ты хочешь разобраться, или доказать, что битон - наше фсе? За 15 лет не понял, кому деньги подарил. Тебе подсказывают, куда смотреть. Ты продолжаешь заниматься самолюбованием...
на уровне пифов кидалово не хуже чем на уровне эмитентов, и к двум этим понятиям (в Украине, увы) можно смело теорему эскобара применять
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