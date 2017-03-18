RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8919892089218922

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:45

  drevlyanin написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.


Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")


Только вы почему то упускаете вариант, что какой то из наследников той бабульки, даже без исторических потрясений, за прошедшие 100 лет, с большой вероятностью просрал бы свою спадщину. В "цивилизации" есть тому масса примеров. Как бы усердно вы не хомячили, не сможете гарантировать безбедное будущее "нащадкив".

Совершенно верно. 1 комната в коммуналке в центре сейчас, через 100 лет что-то стоит. Если тогда продать весь дом и угадать, купить доллары, а не немецкие марки или рубли, положить их под матрас, а не в какой-то БанкЪ, и уйти в аренду, результат был бы намного хуже.
Vlad442
 
Повідомлень: 8550
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02

  zРадио написав:
  Faceless написав:Я извиняюсь, это на прогнозе парапланирования?


А заливали, что не удаляете мои ответы на ваши комментарии и спорите честно. Зачем тогда спрашивать? Или троллинг - ваше все?

Я и не удалял, то какое-то недоразумение вышло наверно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30465
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7321 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:04

  Vlad442 написав:Если бы была возможность в современной экономической системе сберегать и преумножать накопления, то все в мире принадлежало бы киевским князьям или средневековым королям. Основная идея инвестиций не выиграть, а не проиграть кризисам и инфляции

Ви - міліардер?
Чи мультимільйонер??

Основна ідея інвестицій - це заробити, а не "не втратити". :mrgreen:
Звісно, якщо заробили хоча би з десяток млн. $ - є сенс подумати про збереження. :roll:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22452
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 2341 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:31

Яка класна назва ролика!

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:35

  Первый написав:
Тебе несе. Трішки попустися.

Якщо 3 топових куа це кидалово, то про які масові інвестиції в акції йде мова?


Так ты хочешь разобраться, или доказать, что битон - наше фсе? За 15 лет не понял, кому деньги подарил. Тебе подсказывают, куда смотреть. Ты продолжаешь заниматься самолюбованием...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11718
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 6094 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44

  zРадио написав:
  Первый написав:
Тебе несе. Трішки попустися.

Якщо 3 топових куа це кидалово, то про які масові інвестиції в акції йде мова?


Так ты хочешь разобраться, или доказать, что битон - наше фсе? За 15 лет не понял, кому деньги подарил. Тебе подсказывают, куда смотреть. Ты продолжаешь заниматься самолюбованием...


на уровне пифов кидалово не хуже чем на уровне эмитентов, и к двум этим понятиям (в Украине, увы) можно смело теорему эскобара применять
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8919892089218922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
714 380829
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 10:13
Gremirk
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21656 4022286
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3003)
22.11.2021 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.