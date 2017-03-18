RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8920892189228923

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 118
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну и когда?


Как только нападёт, так сразу и обвал...всё просто, как Божий день
Пугают каждый год, это понятно, но - всё может быть
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:
  kingkongovets написав:ну и когда?


Как только нападёт, так сразу и обвал...всё просто, как Божий день
Пугают каждый год, это понятно, но - всё может быть
так а когда нападет?
и на сколько упадет?
хорош уже флудить, теоретики диванные
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так а когда нападет?


я с ним спать не ложусь, он мне не рассказывает...

и на сколько упадет?

может и в ноль...дело такое
Не ну , где тот ГУР и Американская разведка... и где вы, лично я вам больше верю
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:35

  Чукча2 написав:
  kingkongovets написав:может давайте все же вспомним о чем тема


Как раз эта тема на 100% может ответить на вопрос...Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал вже був.
І грандіозний, велетенський, колосальний.
Можливо, хто не побачив????
"Первинка" в 2015-2016 в порівнянні з 2013 - впала в 2 (два) рази, "вторинка" в 2018 - також в 2-2,5 рази.
Можливо, буде час і натхнення - намалюю графік залежності ціни пересічної 2к квартири по роках, з 1998 по 2021, в USD.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22453
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 2341 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:
  kingkongovets написав:так а когда нападет?


я с ним спать не ложусь, он мне не рассказывает...

и на сколько упадет?

может и в ноль...дело такое
Не ну , где тот ГУР и Американская разведка... и где вы, лично я вам больше верю
так в чем тогда был смысл вашего поста?
вы поделились своим гениальным выводом, что в случае возможного нападении рашки киевская недвига мгновенно упадет, возможно даже в ноль?
ок, заскриним
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы поделились своим гениальным выводом


Ни каких выводов (их можно будет сделать опосля), просто констатация будущих перспектив КРЖН в свете мировых новостей...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:
  kingkongovets написав:вы поделились своим гениальным выводом


Ни каких выводов (их можно будет сделать опосля), просто констатация будущих перспектив КРЖН в свете мировых новостей...
на графиках высокооплачиваемого
зрадио не было ни возможной российской агрессии, ни энергетического кризиса, ни вагнергейта - там было лишь про мировую рецессию и коронакризис
эпоха бидности закончилось, все карубцыонеры посажены по весне, на войне и крови больше никто не наживается, а грабительского роттердама больше нет
так какой такой путен нападет?
не выдумывайте ото
а нападет - так снова пойдем по повесткам в армию и дадим отпор - мы ж простой нарид и всегда побеждаем всупереч зраде и сливам руководства
да и руководство мы еслешо снесем на раз два - мы ж великие диванные снесуны бл

зы: еще раз убедительно прошу не флудить и не оффтопить
тема про цены киевской недвиги
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8920892189228923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
714 380837
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 10:13
Gremirk
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21656 4022343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.