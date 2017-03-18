Как только нападёт, так сразу и обвал...всё просто, как Божий день
Пугают каждый год, это понятно, но - всё может быть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:35
Обвал вже був.
І грандіозний, велетенський, колосальний.
Можливо, хто не побачив????
"Первинка" в 2015-2016 в порівнянні з 2013 - впала в 2 (два) рази, "вторинка" в 2018 - також в 2-2,5 рази.
Можливо, буде час і натхнення - намалюю графік залежності ціни пересічної 2к квартири по роках, з 1998 по 2021, в USD.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так в чем тогда был смысл вашего поста?
вы поделились своим гениальным выводом, что в случае возможного нападении рашки киевская недвига мгновенно упадет, возможно даже в ноль?
ок, заскриним
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на графиках высокооплачиваемого
зрадио не было ни возможной российской агрессии, ни энергетического кризиса, ни вагнергейта - там было лишь про мировую рецессию и коронакризис
эпоха бидности закончилось, все карубцыонеры посажены по весне, на войне и крови больше никто не наживается, а грабительского роттердама больше нет
так какой такой путен нападет?
не выдумывайте ото
а нападет - так снова пойдем по повесткам в армию и дадим отпор - мы ж простой нарид и всегда побеждаем всупереч зраде и сливам руководства
да и руководство мы еслешо снесем на раз два - мы ж великие диванные снесуны бл
зы: еще раз убедительно прошу не флудить и не оффтопить
тема про цены киевской недвиги
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