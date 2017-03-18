Додано: Чет 25 лис, 2021 20:41

барабашов написав: kingkongovets написав: UA написав: [quote="5342582:unicdima"]

Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.

И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.

Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто. Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.



вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто

не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без автоне уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома

Ой, да ладно!У нас в столице штата Техас, ну тот что рядом с землёй населённой мексиканцами и наркокартелями, все бросают свой семиметровый Ф250 и Сильву прям возле входа в ранчо. По другому только днём, когда помощники шерифа всех ковбоев на 320 грн обилечивают. Гаражей на всех не хватает, парковок тоже, да и те застраивают быстро бизнесцентрами.А куда вы на ночь деваете своего REBELа чи TRXa, он же в никакой гараж не влезет?[/quote]в мой гараж влазит, там еще и ай3 под навесом отлично себя чувствуетв паркинги оушена, или эпика норм заходитзы: никогда не понимал смысла всего шо тяжелее 150 - оно ж все жоское, как полсотни третий газон, а уж с дуалами то ваще тракторкстати а у вас тундра трд?бо я в них тоже смысла никогда не видел кроме опускающегося заднего стеклану а трд вроде ничетак, бодрячокправда они ж жрут шо не в себя, хэми ваще не жрет - ну максимум 20 по городу если тупо давить в горки сг старта, а так 15 в городском цикле если нежнотак 92го!хотя я на нем по городу езжу тока до парковки магазина)