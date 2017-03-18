Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:31
Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:45
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на велике даже выше)
кстати в центре ездят отличные низкопольные тралики богданы, в изи вее видно где они в данный момент, бесконтактная оплата, кондиционеры (правда бабули по привычке раздраивают окна на жаре), иногда юзаю, они никогда не бывают переполненными
это не маршрутки-газели которые расплодил омеля
это ж при нем маршруточная мафия родилась, это при нем помимо трамваев был почти убит киевпастранс
а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль
вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:57
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:58
от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.
Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:05
В Чарівному місті за 33К може ще й досі зможете заскочити за 33К в 3хв від метро.
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:07
Зачем кавалирки если можно купить велик, ты же удалённо работаешь) кстати, я без троллинга, не задумывался об этом? Сэкономишь на транспорте (если обслуживать не будешь).
Для водителей, не понимающих зачем полоса от и не видящих велосипедистов на дорогах. Откройте глаза и внимание на дорогу а не в телефон. Велодвиж с каждым годом увеличивается чуть ли не в разы и так будет дальше. Если учили пдд а не купили права то должны знать что велосипедист-полноценный участник дорожного движения
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тебе за этот бюджет надо было купить у хьюма его хату на оболони возле метро, зашаманить себе там ремонт и спокойно жить, а не выносить нам мозг своими шизофреническими схемами
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:24
Ой, да ладно!
У нас в столице штата Техас, ну тот что рядом с землёй населённой мексиканцами и наркокартелями, все бросают свой семиметровый Ф250 и Сильву прям возле входа в ранчо. По другому только днём, когда помощники шерифа всех ковбоев на 320 грн обилечивают. Гаражей на всех не хватает, парковок тоже, да и те застраивают быстро бизнесцентрами.
А куда вы на ночь деваете своего REBELа чи TRXa, он же в никакой гараж не влезет?
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:41
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ой, да ладно!
У нас в столице штата Техас, ну тот что рядом с землёй населённой мексиканцами и наркокартелями, все бросают свой семиметровый Ф250 и Сильву прям возле входа в ранчо. По другому только днём, когда помощники шерифа всех ковбоев на 320 грн обилечивают. Гаражей на всех не хватает, парковок тоже, да и те застраивают быстро бизнесцентрами.
А куда вы на ночь деваете своего REBELа чи TRXa, он же в никакой гараж не влезет?[/quote]в мой гараж влазит, там еще и ай3 под навесом отлично себя чувствует
в паркинги оушена, или эпика норм заходит
зы: никогда не понимал смысла всего шо тяжелее 150 - оно ж все жоское, как полсотни третий газон, а уж с дуалами то ваще трактор
кстати а у вас тундра трд?
бо я в них тоже смысла никогда не видел кроме опускающегося заднего стекла
ну а трд вроде ничетак, бодрячок
правда они ж жрут шо не в себя, хэми ваще не жрет - ну максимум 20 по городу если тупо давить в горки сг старта, а так 15 в городском цикле если нежно
так 92го!
хотя я на нем по городу езжу тока до парковки магазина)
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:47
|