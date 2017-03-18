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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:31

  unicdima написав:Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  unicdima написав:Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.
на велике даже выше)
кстати в центре ездят отличные низкопольные тралики богданы, в изи вее видно где они в данный момент, бесконтактная оплата, кондиционеры (правда бабули по привычке раздраивают окна на жаре), иногда юзаю, они никогда не бывают переполненными
это не маршрутки-газели которые расплодил омеля
это ж при нем маршруточная мафия родилась, это при нем помимо трамваев был почти убит киевпастранс

а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль

вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:57

  kingkongovets написав:
вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома

це тре в граніті висікти
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:58

  kingkongovets написав:
а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль


от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.

Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:05

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль


от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.

Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.

В Чарівному місті за 33К може ще й досі зможете заскочити за 33К в 3хв від метро.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:07

Зачем кавалирки если можно купить велик, ты же удалённо работаешь) кстати, я без троллинга, не задумывался об этом? Сэкономишь на транспорте (если обслуживать не будешь).

Для водителей, не понимающих зачем полоса от и не видящих велосипедистов на дорогах. Откройте глаза и внимание на дорогу а не в телефон. Велодвиж с каждым годом увеличивается чуть ли не в разы и так будет дальше. Если учили пдд а не купили права то должны знать что велосипедист-полноценный участник дорожного движения
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль


от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.

Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.
тебе за этот бюджет надо было купить у хьюма его хату на оболони возле метро, зашаманить себе там ремонт и спокойно жить, а не выносить нам мозг своими шизофреническими схемами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:24

  kingkongovets написав:
UA написав:
  unicdima написав:Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.


вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома

Ой, да ладно!
У нас в столице штата Техас, ну тот что рядом с землёй населённой мексиканцами и наркокартелями, все бросают свой семиметровый Ф250 и Сильву прям возле входа в ранчо. По другому только днём, когда помощники шерифа всех ковбоев на 320 грн обилечивают. Гаражей на всех не хватает, парковок тоже, да и те застраивают быстро бизнесцентрами.
А куда вы на ночь деваете своего REBELа чи TRXa, он же в никакой гараж не влезет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5342582:unicdima"]
Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.


вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома

Ой, да ладно!
У нас в столице штата Техас, ну тот что рядом с землёй населённой мексиканцами и наркокартелями, все бросают свой семиметровый Ф250 и Сильву прям возле входа в ранчо. По другому только днём, когда помощники шерифа всех ковбоев на 320 грн обилечивают. Гаражей на всех не хватает, парковок тоже, да и те застраивают быстро бизнесцентрами.
А куда вы на ночь деваете своего REBELа чи TRXa, он же в никакой гараж не влезет?[/quote]в мой гараж влазит, там еще и ай3 под навесом отлично себя чувствует
в паркинги оушена, или эпика норм заходит

зы: никогда не понимал смысла всего шо тяжелее 150 - оно ж все жоское, как полсотни третий газон, а уж с дуалами то ваще трактор
кстати а у вас тундра трд?
бо я в них тоже смысла никогда не видел кроме опускающегося заднего стекла
ну а трд вроде ничетак, бодрячок
правда они ж жрут шо не в себя, хэми ваще не жрет - ну максимум 20 по городу если тупо давить в горки сг старта, а так 15 в городском цикле если нежно
так 92го!

хотя я на нем по городу езжу тока до парковки магазина)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:47

  kingkongovets написав:вообще быть горожанином - это имхо уметь обходиться без авто
не уметь жить без авто - менталитет колхозника, живущего в пердях и привыкшего ставить корыто на обочине возле дома

Это жлобофобия какая-то
Жлобу это всё не надо
Жлоб хочет говно и страдать
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