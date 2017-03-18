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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8934893589368937

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:01

  Kostia написав:Зачем кавалирки если можно купить велик, ты же удалённо работаешь) кстати, я без троллинга, не задумывался об этом? Сэкономишь на транспорте (если обслуживать не будешь).

Для водителей, не понимающих зачем полоса от и не видящих велосипедистов на дорогах. Откройте глаза и внимание на дорогу а не в телефон. Велодвиж с каждым годом увеличивается чуть ли не в разы и так будет дальше. Если учили пдд а не купили права то должны знать что велосипедист-полноценный участник дорожного движения

так є ж "ласточка" для поїздок від міського ШРТ до дачі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:07

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:
а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль


от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.

Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.
тебе за этот бюджет надо было купить у хьюма его хату на оболони возле метро, зашаманить себе там ремонт и спокойно жить, а не выносить нам мозг своими шизофреническими схемами

і ходить пінгвіном в переході на зелену чи червону лінію, а на дачу?
поки що такий варіант не підходить.
В Києві дуже незручна система метро, топології "зірка". Проблему могло би вирішити кільце ШРТ в обидва боки, та ж міська електричка, але із стабільним графіком з невеликими інтервалами і зручними пересадочними станціями, а не так як є наразі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:[quote="5342635:kingkongovets"]

а вообще канешна надо жить возле метро и организовывать свою жизнь так, шоп в киеве ты не был крмтически зависим от авто
иначе - боль


от про це і мова йшла при плані оточення Києва кавалірками в пішій доступності синьої, червоної та зеленої ліній ШРТ.

Ціна питання 33кує без ремонтів (була на момент інвестицій), зараз значно більше, думаю не менше 50кує.
тебе за этот бюджет надо было купить у хьюма его хату на оболони возле метро, зашаманить себе там ремонт и спокойно жить, а не выносить нам мозг своими шизофреническими схемами

і ходить пінгвіном в переході на зелену чи червону лінію, а на дачу?
поки що такий варіант не підходить.
В Києві дуже незручна система метро, топології "зірка". Проблему могло би вирішити кільце ШРТ в обидва боки, та ж міська електричка, але із стабільним графіком з невеликими інтервалами і зручними пересадочними станціями, а не так як є наразі.[/quote]так у тебя просто клаустрофобия, у тебя паника при переходе с одной линии на другую и поэтому ты покупаешь тупики на каждой ветке
тупо канешна, но появился хоть проблеск логики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:35

  kingkongovets написав:так у тебя просто клаустрофобия, у тебя паника при переходе с одной линии на другую и поэтому ты покупаешь тупики на каждой ветке
тупо канешна, но появился хоть проблеск логики

Кожний Іван має свій план.
Я ж не закликаю тебе, чи кого іншого робити так як собі задумав.
Так що не переймайся та розслабся.

Коли закінчиться короноя і роботодавці поженуть назад в офіси, то в мене буде при б-яких локаціях офісів (не в іпенях Дарниці, напр.) макс. 40 хв. від дверей до дверей.

І в порівнянні з 1к за 50к "для себе, а не в оренду" має бути 1 смарт "для себе", 2 смарти в оренду.
flyman
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  #<1 ... 8934893589368937
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