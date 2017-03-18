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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  kingkongovets написав:какая еще нахрен дорожная инфраструктура должна строится и где?
але, очнитесь - вы требуете от города того, шо он уже не может нам дать, ну сколько можно уже?
пришло время разгребать то шо мы сами же и нагромоздили, пришло время платить, страдать и снова пересаживаться в общественный транспорт
говорю об этом уже хз скока лет, а в ответ один негатив, рефлексия и «дайте нам больше дорог и парковок!»

Если невозможно новую инфраструктуру построить, то нельзя давать разрешение на строительство очередного ЖК. А если давать разрешение на строительство, то только с расширением существующих дорог или постройкой новых, с постройкой ГОСУДАРСТВЕННЫХ школ и садиков, с постройкой парковок на количество авто сопоставимое с количеством квартир. Если хотя бы что то одно не получается выполнить - запрещать строить ЖК!!
А так мы имеем следующее - настроили скворечников с дикой плотностью, ставить авто некуда. А давайте запретим на улицах ставить! Чтоб запрещать, надо обеспечить паркингами,не подземными и предложением его купить по цене, близкой к стоимости самой квартиры, а обычными,чтоб можно было за 1000грн в месяц снимать.
Второй предлагаемый вариант - отказаться от авто. Но для этого надо иметь УЖЕ развитый ОТ, а не только обещание его развить.И речь тут не о выделенных полосах на дороге, а об увеличении количества станций метро ну хотя бы в 1,5 раза.
При существующей степени развития ОТ активному человеку, к сожалению, невозможно без авто
Можно фантазировать "а как бы надо было" сколько угодно. Но имеем мы по факту - плотную застройку, недостаточность паркингов, и этот факт не изменить. Но это значит только то, что проблема паркингов - проблема только владельцев автомобилей, а не всех остальных. Хочется и авто и квартиру в ЖК - извольте купить в пару паркинг, или гараж в районе. Нет возможности - ставьте хоть в другом районе, где есть место, это ваша проблема, или вообще продавайте то, что не можете содержать (парковка это как раз к содержанию авто).
Либо покупайте там, где место для парковки есть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 23:58

  UA написав:
  unicdima написав:Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.

А прочитать чего я написал не получилось?
Повторяю, пробок не было, сделали полосу пробки появились.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Ты купил авто, не подумав своими куринными мозгами, где будешь его ставить, а государство/город/налогоплательщики тебе барину должны на шару парковку предоставить?! А не слипнеца? У них других забот нет кроме как обеспечить тебе парковку?
ОТ тебя не устраивает? Ходи пешком, ездь на убере, покупай жилье возле работы, это уже твои личные проблемы и сам решай их.
Вообще уже оборзели. Скоро вообще обнаглеют и будут не только от города бесплатную парковку требовать, а еще и бесплатный бензин.
Думать надо при покупке квартиры или авто, если есть чем, где и за что парковать его будешь.

Не согласен. Люди для власти, или власть для людей? Пусть строить дороги и парковки это так себе выход - количество машин увеличивается быстрей, чем идут большие стройки (но это ни в коем случае не значит, что не нужно строить дороги и развязки), но развивать городскую инфраструктуру, в частности ОТ, это ли не прямая обязанность мера? Нет возможности? Тогда не допускать бесконтрольное увеличение населения города.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:16

  Libo написав:
  Damien написав:настроили скворечников с дикой плотностью, ставить авто некуда. А давайте запретим на улицах ставить! Чтоб запрещать, надо обеспечить паркингами,не подземными и предложением его купить по цене, близкой к стоимости самой квартиры, а обычными,чтоб можно было за 1000грн в месяц снимать.
Второй предлагаемый вариант - отказаться от авто. Но для этого надо иметь УЖЕ развитый ОТ, а не только обещание его развить.И речь тут не о выделенных полосах на дороге, а об увеличении количества станций метро ну хотя бы в 1,5 раза.
При существующей степени развития ОТ активному человеку, к сожалению, невозможно без авто


Ты купил авто, не подумав своими куринными мозгами, где будешь его ставить, а государство/город/налогоплательщики тебе барину должны на шару парковку предоставить?! А не слипнеца? У них других забот нет кроме как обеспечить тебе парковку? :shock:
ОТ тебя не устраивает? Ходи пешком, ездь на убере, покупай жилье возле работы, это уже твои личные проблемы и сам решай их.
Вообще уже оборзели. Скоро вообще обнаглеют и будут не только от города бесплатную парковку требовать, а еще и бесплатный бензин.
Думать надо при покупке квартиры или авто, если есть чем, где и за что парковать его будешь. 8)


Да-да.
Надо тебе дороги? - Тебе никто ничего не должен.бери и делай.
Нужны тебе мосты? - строй сам.
Убивают тебя, грабят? - так а о чем ты раньше думал, надо было с детства жить и тренироваться в Шаолине.Щазбы засандалил пяткой в лоб и зубами пулю словил.
Заболел? Ай-ай-ай. Так а чего в Рудольфинерхаус не съездишь? Бабки в банке сгорели? Так кто тебе доктор что ты в банке деньги держишь? Без лоха жизнь плоха.
Застройщик обанкротился? Ну так не бывает инвестиций без риска.
Кинули при покупке вторички? Бывает, надо было первичку брать.
Комунальщики незаконно долг насчитали, подали в суд, тебя не уведомили и по упрощенке приняли решение не в твою пользу? А ты как хотел?
И тд и тп.
И самое главное. Тебе государство ничего не должно. Если ты что-то хочешь от государства - ты совок и ватник. То что ты платишь налоги с зп, с доходов, при каждой покупке в магазе. Это не твоего ума дело куда они пойдут. На покупку очередного бразильца в шахтер или на поездку на мальдивы. Твое дело платить и терпеть. Терпило - это ты, и такие как ты. Не нравится - вали из страны ты никому нах не нужен.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:21

  Faceless написав:
Damien написав:
  kingkongovets написав:какая еще нахрен дорожная инфраструктура должна строится и где?
але, очнитесь - вы требуете от города того, шо он уже не может нам дать, ну сколько можно уже?
пришло время разгребать то шо мы сами же и нагромоздили, пришло время платить, страдать и снова пересаживаться в общественный транспорт
говорю об этом уже хз скока лет, а в ответ один негатив, рефлексия и «дайте нам больше дорог и парковок!»

Если невозможно новую инфраструктуру построить, то нельзя давать разрешение на строительство очередного ЖК. А если давать разрешение на строительство, то только с расширением существующих дорог или постройкой новых, с постройкой ГОСУДАРСТВЕННЫХ школ и садиков, с постройкой парковок на количество авто сопоставимое с количеством квартир. Если хотя бы что то одно не получается выполнить - запрещать строить ЖК!!
А так мы имеем следующее - настроили скворечников с дикой плотностью, ставить авто некуда. А давайте запретим на улицах ставить! Чтоб запрещать, надо обеспечить паркингами,не подземными и предложением его купить по цене, близкой к стоимости самой квартиры, а обычными,чтоб можно было за 1000грн в месяц снимать.
Второй предлагаемый вариант - отказаться от авто. Но для этого надо иметь УЖЕ развитый ОТ, а не только обещание его развить.И речь тут не о выделенных полосах на дороге, а об увеличении количества станций метро ну хотя бы в 1,5 раза.
При существующей степени развития ОТ активному человеку, к сожалению, невозможно без авто
Можно фантазировать "а как бы надо было" сколько угодно. Но имеем мы по факту - плотную застройку, недостаточность паркингов, и этот факт не изменить. Но это значит только то, что проблема паркингов - проблема только владельцев автомобилей, а не всех остальных. Хочется и авто и квартиру в ЖК - извольте купить в пару паркинг, или гараж в районе. Нет возможности - ставьте хоть в другом районе, где есть место, это ваша проблема, или вообще продавайте то, что не можете содержать (парковка это как раз к содержанию авто).
Либо покупайте там, где место для парковки есть.


А если я передвигаюсь на авто по городу и мне надо парковаться, а негде, мне везде себе паркинги покупать?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав: в Чарівному місті за 33К може ще й досі зможете заскочити за 33К в 3хв від метро.
ага в Тернополе
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:37

  unicdima написав:
  rjkz написав:А если я передвигаюсь на авто по городу и мне надо парковаться, а негде, мне везде себе паркинги покупать?

Но при этом эти урбанасты требуют от города велодорожки и паркинги для велосипедов :D
То клиника.

Хотят? пусть строят.
Новые. С нуля. Снесут лишние здания и строят.
Я вообще думаю, что проезжая часть не для автомобилей.
Когда еще при СССР строили дороги, то знали, что это все для марафонов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:05

  rjkz написав:
  unicdima написав:
  rjkz написав:А если я передвигаюсь на авто по городу и мне надо парковаться, а негде, мне везде себе паркинги покупать?

Но при этом эти урбанасты требуют от города велодорожки и паркинги для велосипедов :D
То клиника.

Хотят? пусть строят.
Новые. С нуля. Снесут лишние здания и строят.
Я вообще думаю, что проезжая часть не для автомобилей.
Когда еще при СССР строили дороги, то знали, что это все для марафонов.


Вы сегодня определенно в ударе
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 02:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, вот ты долгов типа наделал, медовооранжевые ещё понимаю, там кпд хороший, а дом то нахера? Голосеево ты продал или планируешь слить? Или с домом отремонтированным тоже выхлоп неплохой будет?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 04:21

  Kostia написав:Велодвиж с каждым годом увеличивается чуть ли не в разы и так будет дальше. Если учили пдд а не купили права то должны знать что велосипедист-полноценный участник дорожного движения


Особенно сейчас велодвиж и ближайшие месяцев 5 будет ага...и, простите, в разы это мы о каких цифрах говорим? - было 200 стало 500?

Велосипедистов несчастных на наших дорогах ничтожно мало и в комфортную погоду, климат и менталитет у нас совершенно не тот для этого. Но для пиара хорошо, дешево и сердито: нарисовали, лицом на камеру с великом торганули, интервью дали, наверх отчитались и молодцы.

пс. Бассейная прямо доставляет, ди*лоиды мля
пс2. Наземные переходы при наличии подземных - туда же, а то есть тут любители и этого добра как я помню, скорее всего эта любовь в придачу к велосипедной идет
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