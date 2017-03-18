Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:16

Libo написав: Damien написав: настроили скворечников с дикой плотностью, ставить авто некуда. А давайте запретим на улицах ставить! Чтоб запрещать, надо обеспечить паркингами,не подземными и предложением его купить по цене, близкой к стоимости самой квартиры, а обычными,чтоб можно было за 1000грн в месяц снимать.

Второй предлагаемый вариант - отказаться от авто. Но для этого надо иметь УЖЕ развитый ОТ, а не только обещание его развить.И речь тут не о выделенных полосах на дороге, а об увеличении количества станций метро ну хотя бы в 1,5 раза.

При существующей степени развития ОТ активному человеку, к сожалению, невозможно без авто настроили скворечников с дикой плотностью, ставить авто некуда. А давайте запретим на улицах ставить! Чтоб запрещать, надо обеспечить паркингами,не подземными и предложением его купить по цене, близкой к стоимости самой квартиры, а обычными,чтоб можно было за 1000грн в месяц снимать.Второй предлагаемый вариант - отказаться от авто. Но для этого надо иметь УЖЕ развитый ОТ, а не только обещание его развить.И речь тут не о выделенных полосах на дороге, а об увеличении количества станций метро ну хотя бы в 1,5 раза.При существующей степени развития ОТ активному человеку, к сожалению, невозможно без авто



Ты купил авто, не подумав своими куринными мозгами, где будешь его ставить, а государство/город/налогоплательщики тебе барину должны на шару парковку предоставить?! А не слипнеца? У них других забот нет кроме как обеспечить тебе парковку?

ОТ тебя не устраивает? Ходи пешком, ездь на убере, покупай жилье возле работы, это уже твои личные проблемы и сам решай их.

Вообще уже оборзели. Скоро вообще обнаглеют и будут не только от города бесплатную парковку требовать, а еще и бесплатный бензин.

Думать надо при покупке квартиры или авто, если есть чем, где и за что парковать его будешь. Ты купил авто, не подумав своими куринными мозгами, где будешь его ставить, а государство/город/налогоплательщики тебе барину должны на шару парковку предоставить?! А не слипнеца? У них других забот нет кроме как обеспечить тебе парковку?ОТ тебя не устраивает? Ходи пешком, ездь на убере, покупай жилье возле работы, это уже твои личные проблемы и сам решай их.Вообще уже оборзели. Скоро вообще обнаглеют и будут не только от города бесплатную парковку требовать, а еще и бесплатный бензин.Думать надо при покупке квартиры или авто, если есть чем, где и за что парковать его будешь.

Да-да.Надо тебе дороги? - Тебе никто ничего не должен.бери и делай.Нужны тебе мосты? - строй сам.Убивают тебя, грабят? - так а о чем ты раньше думал, надо было с детства жить и тренироваться в Шаолине.Щазбы засандалил пяткой в лоб и зубами пулю словил.Заболел? Ай-ай-ай. Так а чего в Рудольфинерхаус не съездишь? Бабки в банке сгорели? Так кто тебе доктор что ты в банке деньги держишь? Без лоха жизнь плоха.Застройщик обанкротился? Ну так не бывает инвестиций без риска.Кинули при покупке вторички? Бывает, надо было первичку брать.Комунальщики незаконно долг насчитали, подали в суд, тебя не уведомили и по упрощенке приняли решение не в твою пользу? А ты как хотел?И тд и тп.И самое главное. Тебе государство ничего не должно. Если ты что-то хочешь от государства - ты совок и ватник. То что ты платишь налоги с зп, с доходов, при каждой покупке в магазе. Это не твоего ума дело куда они пойдут. На покупку очередного бразильца в шахтер или на поездку на мальдивы. Твое дело платить и терпеть. Терпило - это ты, и такие как ты. Не нравится - вали из страны ты никому нах не нужен.