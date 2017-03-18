Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:50

Libo написав: rjkz написав: Я вообще тихий и мирный. Пока меня не трогают.

Хочешь я еще про твой балун-мортгидж в паблике раскажу? Ну, чтоб спеси на тебе было поменьше. Как он дается. И какого рода контингенту. Чтоб у тебя не осталось ни грамма сомнения был я в США или нет. А мы, обезьянки, почитаем и стоя поаплодируем. Я вообще тихий и мирный. Пока меня не трогают.Хочешь я еще про твой балун-мортгидж в паблике раскажу? Ну, чтоб спеси на тебе было поменьше. Как он дается. И какого рода контингенту. Чтоб у тебя не осталось ни грамма сомнения был я в США или нет. А мы, обезьянки, почитаем и стоя поаплодируем.



Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу. Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.

Ок, ты сам попросил..Итак.США - щедрое государство.Не само по себе. Государство только перераспределяет ресурсы.У одних забирает и дает другим.И есть в США "святые коровы". Это те, которым оно помогает всегда и во всем. Порой даже если не просят.Дети, старики, бедные...и тд.Не за свой счет. За счет мидлл класса. Богатые уводят деньги в слепые трасты, в офшоры. Все законно.Это для бедных существуют фудстемпы, медикейды, секшн эйт (тн 8-я программа), субсидированное жилье (не только гетто праджектов). Еще и квартиры почти на шару. Вы знаете, что в НЙ можно за 7-30 куе можно получить квартиру. Пожить в ней несколько лет и потом продать по рыночной цене. Нет? Так теперь знайте.И это не обязательно праджект. это может быть вполне нормальный дом.Вооот. Но не всем котам масленница. Кому-то могут и не дать.И что делать?Куда податься бедному крестьянину?Ответ прост.FHA.Federal Housing Authority.Они дают (вернее не дают, дают авторизированные банки, а ЭфЭйчЭй выступает гарантом) субсидированные мортгиджи для неимущих, обанкротившихся, имеющих плохой кредит скор, имеющих запятнанную кредитную историю или паблик рекорды, характеризующие их с нехорошей стороны. Вплоть до бывших зэков.Самый известный продуктFHA-loan. Дается под даунпеймент от 3,5% плюс 200 баксов в месяц на ЭмПиАй - страховка до момента пока принципал не будет погашен на 20% от первоначальной стоимости.Да, так вот. Baloon это тоже разновидность FHA-loan. Как я раньше писал. Это моргидж, при котором не платится принципал (то есть, тело кредита) до последнего дня. Потом или расчет или дефолт. Но что может испугать человека, который не в состоянии жить в США, потому что считает себя там г.ном? Да еще и с убитым кредит скор. Он берет этот социальный мортгидж, покупает недвигу, сдает ее и на эти копейки едет понтоваться в нищую Украину. Его ждет дефолт в США и потом ему даже телефон никто в кредит не даст. Но его это не пугает. У него "тьолки" в голове. В США не дают, а в Украине можно перед ними хвостом размахивать, дескать "ранен на колчаковских фронтах"(c).Да, нормальному человеку, с 680+ скор и у кого есть 20% на даун, просто смысла нет брать FHA-loan or baloon. Не выгодно.В общем, что сказать? Ты из тех неудачников, которым открылись огромные возможности, но ты решил урвать малость и спрятаться в нору. "Мне итак хватит".На сколько ты взял мортгидж? на 20 лет? На 30? Потом или осел умрет или падишах. Почему там не остался? Некому басни рассказывать? Тьолки нищеброду не дают? Или полковнику путену ты нужен в Украине?