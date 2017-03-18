Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я вообще тихий и мирный. Пока меня не трогают. Хочешь я еще про твой балун-мортгидж в паблике раскажу? Ну, чтоб спеси на тебе было поменьше. Как он дается. И какого рода контингенту. Чтоб у тебя не осталось ни грамма сомнения был я в США или нет. А мы, обезьянки, почитаем и стоя поаплодируем.
Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.
rjkz написав:Я вообще тихий и мирный. Пока меня не трогают. Хочешь я еще про твой балун-мортгидж в паблике раскажу? Ну, чтоб спеси на тебе было поменьше. Как он дается. И какого рода контингенту. Чтоб у тебя не осталось ни грамма сомнения был я в США или нет. А мы, обезьянки, почитаем и стоя поаплодируем.
Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.
Ок, ты сам попросил.. Итак. США - щедрое государство. Не само по себе. Государство только перераспределяет ресурсы. У одних забирает и дает другим. И есть в США "святые коровы". Это те, которым оно помогает всегда и во всем. Порой даже если не просят. Дети, старики, бедные...и тд. Не за свой счет. За счет мидлл класса. Богатые уводят деньги в слепые трасты, в офшоры. Все законно. Это для бедных существуют фудстемпы, медикейды, секшн эйт (тн 8-я программа), субсидированное жилье (не только гетто праджектов). Еще и квартиры почти на шару. Вы знаете, что в НЙ можно за 7-30 куе можно получить квартиру. Пожить в ней несколько лет и потом продать по рыночной цене. Нет? Так теперь знайте. И это не обязательно праджект. это может быть вполне нормальный дом. Вооот. Но не всем котам масленница. Кому-то могут и не дать. И что делать? Куда податься бедному крестьянину? Ответ прост. FHA. Federal Housing Authority. Они дают (вернее не дают, дают авторизированные банки, а ЭфЭйчЭй выступает гарантом) субсидированные мортгиджи для неимущих, обанкротившихся, имеющих плохой кредит скор, имеющих запятнанную кредитную историю или паблик рекорды, характеризующие их с нехорошей стороны. Вплоть до бывших зэков. Самый известный продукт FHA-loan. Дается под даунпеймент от 3,5% плюс 200 баксов в месяц на ЭмПиАй - страховка до момента пока принципал не будет погашен на 20% от первоначальной стоимости. Да, так вот. Baloon это тоже разновидность FHA-loan. Как я раньше писал. Это моргидж, при котором не платится принципал (то есть, тело кредита) до последнего дня. Потом или расчет или дефолт. Но что может испугать человека, который не в состоянии жить в США, потому что считает себя там г.ном? Да еще и с убитым кредит скор. Он берет этот социальный мортгидж, покупает недвигу, сдает ее и на эти копейки едет понтоваться в нищую Украину. Его ждет дефолт в США и потом ему даже телефон никто в кредит не даст. Но его это не пугает. У него "тьолки" в голове. В США не дают, а в Украине можно перед ними хвостом размахивать, дескать "ранен на колчаковских фронтах"(c). Да, нормальному человеку, с 680+ скор и у кого есть 20% на даун, просто смысла нет брать FHA-loan or baloon. Не выгодно. В общем, что сказать? Ты из тех неудачников, которым открылись огромные возможности, но ты решил урвать малость и спрятаться в нору. "Мне итак хватит". На сколько ты взял мортгидж? на 20 лет? На 30? Потом или осел умрет или падишах. Почему там не остался? Некому басни рассказывать? Тьолки нищеброду не дают? Или полковнику путену ты нужен в Украине?
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 26 лис, 2021 08:52, всього редагувалось 1 раз.
lel написав:Сделали на Братиславской выделенную полосу для ОТ- теперь постоянные пробки.
но вам же дали альтернативу - от ну по выделенке же реально быстрее но нет - короны автовладельцев так сильно приросли к головам жителей окраин с колхозным менталитетом, шо отрывать их приходится с болью боль от пробок уже давно стала привычной но сейчас к ней добавится еще и боль от пападосов на бабло за парковку и штрафы но вильнолюдь как мы знаем любит говно и страдать посмотрим кто кого)
зы: та сделайте уже коле еще с десяток тем - может он хоть ненадолго тут срать перестанет?
kbadoo написав:Велосипедистов несчастных на наших дорогах ничтожно мало и в комфортную погоду, климат и менталитет у нас совершенно не тот для этого. Но для пиара хорошо, дешево и сердито: нарисовали, лицом на камеру с великом торганули, интервью дали, наверх отчитались и молодцы.
Извиняюсь за оффтоп. А Вы пробовали кататься на велосипеде где 90% водителей ПДД в глаза не видели? Каждый день в Киеве минусуют одного велосипедиста (гляньте сводки Киев оперативный или ДТП). Я лично в своем небольшом городке выбрал время для поездок на велосипеде: светлое время суток - с 6 до 8 утра (т.е. 4-5 месяцев в году).
Libo написав:У меня большие сомнения относительно твоих рассказов про то, что ты был в Америке. Там платят налогов побольше вашего и при этом никто не требует от города бесплатного паркоместа. Везде за парковку надо городу платить. Вы ватаны скоро договоритесь, что за эти ваши копеешные налоги вам еще квартиры должны бесплатно давать.
Ватнікам - подобається Америка. Особливо махровим ватнікам, які живуть в Московії і працюють в ФСБ. Так, Лібо?
kbadoo написав:Велосипедистов несчастных на наших дорогах ничтожно мало и в комфортную погоду, климат и менталитет у нас совершенно не тот для этого.
вы точно в киеве живете? велосипедистов в киеве ничтожно мало? серьезно?
про украинский климат, неподходящий для катания на авто расскажите датчанам, бгг мое любимое фото:
Её Королевское Высочество кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза, везет принца Винсента и принцессу Жозефину в детский сад.
зы: а шо там ваш гундосый наркоман, обещавший на работу ездить на велике? шо там "накуй кортежи"? чего епальнички позаваливали? где вот это ваше любимое "он же обещал?"
Велосипедистів в Київі - дійсно мало. Зовсім мало. Велодоріжки - порожні. Взагалі порожні.
Щоб нарот, щоб охлос став їздити на велосипедах - потрібно ціну проїзда в громадському транспорті підняти до рівня 1-2/дол. за поїздку. І біля жилих будинків збудувати склади для зберігання велосипедів. ККЦ, поїдь в Швецію чи в Латвію, подивись, як там це зроблено. Це дешевше, ніж купити дисертацію з держуправління, подібно ківі.
В Данії та Швеції - клімат м.якший, ніж у нас. Гольфстрім поруч. ККЦ, а що - в школах на лісному масиві - не викладали географію??? Принцип Данінга-Крюгера - тобі нічого не говорить?
Щодо гундосого клоуна-наркомана - одобрюю)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 лис, 2021 09:35, всього редагувалось 2 разів.