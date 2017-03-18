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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8938893989408941>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:24

  vitaliian написав:
  Ромасик написав: в Чарівному місті за 33К може ще й досі зможете заскочити за 33К в 3хв від метро.
ага в Тернополе

ну лан, 38КЗображення
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:25

  Investor_K написав:Либо. Теперь Вы доставайте и показывайте что у вас есть

Условия безнаказанности, я всегда боец в комментариях :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:27

  rjkz написав:..
В общем, что сказать? ..

это был случай так называемого разоблачения ))
путена, думаю, приплетать сюда не стОит - он своим шпыйонам платит имхо нормально. Просто чел с раздутым ЧСВ, шо с него взять, кроме анализов.
часто пишет правильные вещи, но обычно начинает заносить вправо, "держите меня двое" )
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:30

возле минской построят 17-этажный жилищно-общественный комплекс
https://my-obolon.kiev.ua/novosti/ryado ... n5TutAv7oE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:37

  unicdima написав:
  UA написав:
  unicdima написав:Никто не может объяснить, зачем делать полосу ОТ там где нет пробок? А после того как там сделают полосу пробки появляются.
И где хоть одна построенная станция?

Вообще-то, во всем мире, полосы ОТ делают для увеличения скорости движения ОТ.
Сейчас, скорость передвижения по полосе ОТ в брендированном такси значительно выше, чем на личном авто.

А прочитать чего я написал не получилось?
Повторяю, пробок не было, сделали полосу пробки появились.

Даже если это так (а это не так, потому что как минимум на том же лобановского, который проезжаю регулярно, были пробки и до полосы от) то кто стоит в пробках? Только автомобилисты. Люди в от едут всегда гарантированно без пробок (если какие-то олени на авто не выезжт на эту полосу), люди в такси едут без пробок, велосипедисты едут более комфортно и безопасно. Так что плюсов в отделении полос от значительно больше. И нормально как раз что в данной ситуации страдают водители авто, так как от них больше всего вреда для города (экология, заставленные тротуары и т д). Не хочешь стоять в пробках-велкам в транспорт, велосипед, такси. Хочешь понты, "комфорт" - будь добр смирись, что это будет стоить не только денег, но и времени в пробках

Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе, где люди это давно сделали и продолжают делать, несмотря на то что могут себе позволить авто
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:37

  sequence написав:
  rjkz написав:..
В общем, что сказать? ..

это был случай так называемого разоблачения ))
путена, думаю, приплетать сюда не стОит - он своим шпыйонам платит имхо нормально. Просто чел с раздутым ЧСВ, шо с него взять, кроме анализов.
часто пишет правильные вещи, но обычно начинает заносить вправо, "держите меня двое" )

Мажор vulgarius?
Московія ні причому??? Чому він вічно ліпить власовські прапорці на відео і згадує про Путіна, хоч його ніхто не тягне за язик?

  Kostia написав:Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе, где люди это давно сделали и продолжают делать, несмотря на то что могут себе позволить авто

Не можуть.
В тому - і увесь фокус.
Шведський і датський простий народ - не може платити за парковку 8 євро/година. :mrgreen: І ніхто не бунтує під ріксдагом, не вимагає дешевих євроблях :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:46

  kbadoo написав:
  Kostia написав:Велодвиж с каждым годом увеличивается чуть ли не в разы и так будет дальше. Если учили пдд а не купили права то должны знать что велосипедист-полноценный участник дорожного движения


Особенно сейчас велодвиж и ближайшие месяцев 5 будет ага...и, простите, в разы это мы о каких цифрах говорим? - было 200 стало 500?

Велосипедистов несчастных на наших дорогах ничтожно мало и в комфортную погоду, климат и менталитет у нас совершенно не тот для этого. Но для пиара хорошо, дешево и сердито: нарисовали, лицом на камеру с великом торганули, интервью дали, наверх отчитались и молодцы.

пс. Бассейная прямо доставляет, ди*лоиды мля
пс2. Наземные переходы при наличии подземных - туда же, а то есть тут любители и этого добра как я помню, скорее всего эта любовь в придачу к велосипедной идет

Конечно, наземные переходы это здраво и любовь к ним, как и к велосипеду, есть у каждого здравого человека, который хотя бы минимально разбирается в урбанистике.

Сколько есть сейчас велосипедистов и насколько больше вы можете провести исследование, вместо того чтобы делегировать это мне не выделяя средств и не имея полномочий. Могу поделиться информацией что за один только год с июня 2020 по июнь 2021 вело рынок вырос на 54%
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского, потому что там находится ближайшая школа, ибо построить ближе денех у города нет - все ушло на постройку платного паркинга на Арсенальной.
Вот перед глазами арендаторы Уни с Медового, которые сядут в ОТ, которого нет и там никогда не будет и поедут по своим работам.
А городские власти никому ничего не должны, потому что все деньги ушли на акриловую краску для разметки велодорожек, парк Наталка и разметку наземных переходов в месте с безопасными подземными.
Читал статистику по Москве - 85% горожан в разной степени пользуются ОТ. Не потому что они беднее киевлян. Знаете почему? - он там есть. Я там бываю - действительно нет никаких проблем добраться куда угодно. Также часто бываю в Минске - и там никаких проблем: и на авто и на ОТ. Все продумано - сначала строится 6 полосная автострада, затем рядом строятся жилые массивы.
По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:49

  Kostia написав:за один только год с июня 2020 по июнь 2021 вело рынок вырос на 54%

Інформація - ні про що.
В Києві було 1000 велосипедів, стало 1540 велосипедів. На 3.5 млн чол. І що з того?

Скільки конкретно велосипедистів? Чому велодоріжки порожні зранку, вдень і увечері???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 лис, 2021 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:54

  Kostia написав:..
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе ..

Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?
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