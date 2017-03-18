ну лан, 38К
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:24
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:25
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:27
это был случай так называемого разоблачения ))
путена, думаю, приплетать сюда не стОит - он своим шпыйонам платит имхо нормально. Просто чел с раздутым ЧСВ, шо с него взять, кроме анализов.
часто пишет правильные вещи, но обычно начинает заносить вправо, "держите меня двое" )
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:30
возле минской построят 17-этажный жилищно-общественный комплекс
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:37
Даже если это так (а это не так, потому что как минимум на том же лобановского, который проезжаю регулярно, были пробки и до полосы от) то кто стоит в пробках? Только автомобилисты. Люди в от едут всегда гарантированно без пробок (если какие-то олени на авто не выезжт на эту полосу), люди в такси едут без пробок, велосипедисты едут более комфортно и безопасно. Так что плюсов в отделении полос от значительно больше. И нормально как раз что в данной ситуации страдают водители авто, так как от них больше всего вреда для города (экология, заставленные тротуары и т д). Не хочешь стоять в пробках-велкам в транспорт, велосипед, такси. Хочешь понты, "комфорт" - будь добр смирись, что это будет стоить не только денег, но и времени в пробках
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе, где люди это давно сделали и продолжают делать, несмотря на то что могут себе позволить авто
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:37
Мажор vulgarius?
Московія ні причому??? Чому він вічно ліпить власовські прапорці на відео і згадує про Путіна, хоч його ніхто не тягне за язик?
Не можуть.
В тому - і увесь фокус.
Шведський і датський простий народ - не може платити за парковку 8 євро/година. І ніхто не бунтує під ріксдагом, не вимагає дешевих євроблях
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:46
Конечно, наземные переходы это здраво и любовь к ним, как и к велосипеду, есть у каждого здравого человека, который хотя бы минимально разбирается в урбанистике.
Сколько есть сейчас велосипедистов и насколько больше вы можете провести исследование, вместо того чтобы делегировать это мне не выделяя средств и не имея полномочий. Могу поделиться информацией что за один только год с июня 2020 по июнь 2021 вело рынок вырос на 54%
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского, потому что там находится ближайшая школа, ибо построить ближе денех у города нет - все ушло на постройку платного паркинга на Арсенальной.
Вот перед глазами арендаторы Уни с Медового, которые сядут в ОТ, которого нет и там никогда не будет и поедут по своим работам.
А городские власти никому ничего не должны, потому что все деньги ушли на акриловую краску для разметки велодорожек, парк Наталка и разметку наземных переходов в месте с безопасными подземными.
Читал статистику по Москве - 85% горожан в разной степени пользуются ОТ. Не потому что они беднее киевлян. Знаете почему? - он там есть. Я там бываю - действительно нет никаких проблем добраться куда угодно. Также часто бываю в Минске - и там никаких проблем: и на авто и на ОТ. Все продумано - сначала строится 6 полосная автострада, затем рядом строятся жилые массивы.
По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:49
Інформація - ні про що.
В Києві було 1000 велосипедів, стало 1540 велосипедів. На 3.5 млн чол. І що з того?
Скільки конкретно велосипедистів? Чому велодоріжки порожні зранку, вдень і увечері???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 лис, 2021 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:54
Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?
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