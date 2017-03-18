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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:55
sequence написав:
так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского, потому что там находится ближайшая школа, ибо построить ближе денех у города нет - все ушло на постройку платного паркинга на Арсенальной.
Вот перед глазами арендаторы Уни с Медового, которые сядут в ОТ, которого нет и там никогда не будет и поедут по своим работам.
А городские власти никому ничего не должны, потому что все деньги ушли на акриловую краску для разметки велодорожек, парк Наталка и разметку наземных переходов в месте с безопасными подземными.
Читал статистику по Москве - 85% горожан в разной степени пользуются ОТ. Не потому что они беднее киевлян. Знаете почему? - он там есть. Я там бываю - действительно нет никаких проблем добраться куда угодно. Также часто бываю в Минске - и там никаких проблем: и на авто и на ОТ. Все продумано - сначала строится 6 полосная автострада, затем рядом строятся жилые массивы.
По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые
Откуда и куда в Киеве нет транспорта? Это какой вообще маршрут?
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Kostia
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:57
sequence написав: Kostia написав:
..
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе ..
Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?
Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))
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Frant
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:59
sequence написав:
так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского,
Будущее за 3квтными самокатами, которые вас на Эверест с 2мя детенышами затянут, не то что на Лобановского.
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vitaliian
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:00
Faceless написав:Можно фантазировать "а как бы надо было" сколько угодно
. Но имеем мы по факту - плотную застройку, недостаточность паркингов, и этот факт не изменить. Но это значит только то, что проблема паркингов - проблема только владельцев автомобилей, а не всех остальных. Хочется и авто и квартиру в ЖК - извольте купить в пару паркинг, или гараж в районе. Нет возможности - ставьте хоть в другом районе, где есть место, это ваша проблема, или вообще продавайте то, что не можете содержать (парковка это как раз к содержанию авто).
Либо покупайте там, где место для парковки есть.
А как вторая часть дружит с первой?
И это Ваше предложение оно работает только для владельцев авто? Не хотите расширить его на владельцев бетона? Типа "не можешь купить аэродром на Липках - покупайте в другом городе"
Пока не дочитал до момента где же ККЦ приводит аргументы, а не сливается в "рили?"
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:02
Frant написав:
..
Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))
они ездят, бо у них дороги чистые, их часто и тщательно моют. У нас на это денех нет, ну вы поняли чего ))
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sequence
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05
rjkz написав:
Тебе государство ничего не должно. Если ты что-то хочешь от государства - ты совок и ватник. То что ты платишь налоги с зп, с доходов, при каждой покупке в магазе. Это не твоего ума дело куда они пойдут. На покупку очередного бразильца в шахтер или на поездку на мальдивы. Твое дело платить и терпеть. Терпило - это ты, и такие как ты. Не нравится - вали из страны ты никому нах не нужен.
Отлично! Но про "ты никому нах не нужен" это Вы слегка оптимистично - уже ж не первый год думают как обязать гастриков платить дань тут с доходов полученных и уже налогообложенных там.
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striped
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05
sequence написав: По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые
а веталь на велике не понтовался - он на нем ездит и тренируется каждый день
и он не обещал шоп его выбрали ездить на работу на велике и жить как простой учитель
и «накуй кортежи» он не кричал
и паркинг на московской построен на деньги инвесторов, а не за деньги города, вы о чем вообще?
а шоп не вопрошать риторически как добираться из оранжа в школу надо заранее думать об этом перед покупкой
а не только о цене метра и модности мопов
сейчас не совок шоп жить где прикажут и квартиру дадут - все в твоих руках
и если 20 лет назад люди ощущали себя привилегированной кастой, наблюдая из окна личного авто за людишками в от, то сейчас так же ощущают себя пешеход, обноняющий пробку по тротуару, или человек, который вообще выстроил жизнь так, чтобы пробки на его жизнь вообще не влияли
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 26 лис, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05
sequence написав: Frant написав:
..
Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))
они ездят, бо у них дороги чистые, их часто и тщательно моют. У нас на это денех нет, ну вы поняли чего ))
При чем тут чистые дороги, вы же не спите с велосипедом, ключевое инфраструктура ну приехали вы куда вам надо на лисапеде, куда вы его денете? Видели в Китае возле крупных организаций парковки на 300-500 велосипедов? Можно загуглить если не видели.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 26 лис, 2021 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:07
sequence написав: Kostia написав:
..
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе ..
Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?
Поток эмоций комментировать сложно. Но из любой ситуации есть выход, а из той, что описали вы их очень много. Начиная от прогноза погоды заканчивая такси универсалом
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:07
Frant написав:
В Києві було 1000 велосипедів, стало 1540 велосипедів.
Це неправильна математика. Серед 1000 є певна кількість, яка за рік перестала існувати. Необхідно зазначати похибку розрахунку.
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