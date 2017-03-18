RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8938893989408941

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:55

  sequence написав:так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского, потому что там находится ближайшая школа, ибо построить ближе денех у города нет - все ушло на постройку платного паркинга на Арсенальной.
Вот перед глазами арендаторы Уни с Медового, которые сядут в ОТ, которого нет и там никогда не будет и поедут по своим работам.
А городские власти никому ничего не должны, потому что все деньги ушли на акриловую краску для разметки велодорожек, парк Наталка и разметку наземных переходов в месте с безопасными подземными.
Читал статистику по Москве - 85% горожан в разной степени пользуются ОТ. Не потому что они беднее киевлян. Знаете почему? - он там есть. Я там бываю - действительно нет никаких проблем добраться куда угодно. Также часто бываю в Минске - и там никаких проблем: и на авто и на ОТ. Все продумано - сначала строится 6 полосная автострада, затем рядом строятся жилые массивы.
По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые

Откуда и куда в Киеве нет транспорта? Это какой вообще маршрут?
Kostia
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:57

  sequence написав:
  Kostia написав:..
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе ..

Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?

Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22465
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 2342 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:59

  sequence написав:так на чем сошлись господа?
я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского,

Будущее за 3квтными самокатами, которые вас на Эверест с 2мя детенышами затянут, не то что на Лобановского.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9219
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:00

  Faceless написав:Можно фантазировать "а как бы надо было" сколько угодно. Но имеем мы по факту - плотную застройку, недостаточность паркингов, и этот факт не изменить. Но это значит только то, что проблема паркингов - проблема только владельцев автомобилей, а не всех остальных. Хочется и авто и квартиру в ЖК - извольте купить в пару паркинг, или гараж в районе. Нет возможности - ставьте хоть в другом районе, где есть место, это ваша проблема, или вообще продавайте то, что не можете содержать (парковка это как раз к содержанию авто).
Либо покупайте там, где место для парковки есть.


А как вторая часть дружит с первой?
И это Ваше предложение оно работает только для владельцев авто? Не хотите расширить его на владельцев бетона? Типа "не можешь купить аэродром на Липках - покупайте в другом городе"


Пока не дочитал до момента где же ККЦ приводит аргументы, а не сливается в "рили?"
striped
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:02

  Frant написав:..
Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))

они ездят, бо у них дороги чистые, их часто и тщательно моют. У нас на это денех нет, ну вы поняли чего ))
sequence
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 1584 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05

  rjkz написав:Тебе государство ничего не должно. Если ты что-то хочешь от государства - ты совок и ватник. То что ты платишь налоги с зп, с доходов, при каждой покупке в магазе. Это не твоего ума дело куда они пойдут. На покупку очередного бразильца в шахтер или на поездку на мальдивы. Твое дело платить и терпеть. Терпило - это ты, и такие как ты. Не нравится - вали из страны ты никому нах не нужен.
:mrgreen:


Отлично! Но про "ты никому нах не нужен" это Вы слегка оптимистично - уже ж не первый год думают как обязать гастриков платить дань тут с доходов полученных и уже налогообложенных там.
striped
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые

а веталь на велике не понтовался - он на нем ездит и тренируется каждый день
и он не обещал шоп его выбрали ездить на работу на велике и жить как простой учитель
и «накуй кортежи» он не кричал
и паркинг на московской построен на деньги инвесторов, а не за деньги города, вы о чем вообще?
а шоп не вопрошать риторически как добираться из оранжа в школу надо заранее думать об этом перед покупкой
а не только о цене метра и модности мопов
сейчас не совок шоп жить где прикажут и квартиру дадут - все в твоих руках
и если 20 лет назад люди ощущали себя привилегированной кастой, наблюдая из окна личного авто за людишками в от, то сейчас так же ощущают себя пешеход, обноняющий пробку по тротуару, или человек, который вообще выстроил жизнь так, чтобы пробки на его жизнь вообще не влияли
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 лис, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10041
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:05

  sequence написав:
  Frant написав:..
Європейці їздять на велосипедах, тому що громадський транспорт - дорогий. Тому і комфортабельний)))

они ездят, бо у них дороги чистые, их часто и тщательно моют. У нас на это денех нет, ну вы поняли чего ))

При чем тут чистые дороги, вы же не спите с велосипедом, ключевое инфраструктура ну приехали вы куда вам надо на лисапеде, куда вы его денете? Видели в Китае возле крупных организаций парковки на 300-500 велосипедов? Можно загуглить если не видели.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 26 лис, 2021 10:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9219
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:07

  sequence написав:
  Kostia написав:..
Рано или поздно это дойдёт до многих и они просто пересядут в от или велосипед, как это делают в Европе ..

Это такой прикол, кататься полгода по ледяным дорогам или по уши в грязи, реагентах, хз в чем, скажите мне, дефективному? Я раз прокатился 6 км до работы в мелкий дождик - весь в говне, больше не хочу.
какие нах велики, вы в своем уме?

Поток эмоций комментировать сложно. Но из любой ситуации есть выход, а из той, что описали вы их очень много. Начиная от прогноза погоды заканчивая такси универсалом
Kostia
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Києві було 1000 велосипедів, стало 1540 велосипедів.


Це неправильна математика. Серед 1000 є певна кількість, яка за рік перестала існувати. Необхідно зазначати похибку розрахунку.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7029
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8938893989408941
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 381464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21656 4024835
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.