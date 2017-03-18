sequence написав:

так на чем сошлись господа?я правильно понял, что единственный выход для горожан - вывезти свои корыта за город и пересесть на ОТ, которого нет? Лучше на лисапеды, зимой самое время на них пересесть и везти детей в садики аки царевна Дании. Я себе даже задумался, как эта барышня на лисапеде с коляской будет подыматься по Лобановского, потому что там находится ближайшая школа, ибо построить ближе денех у города нет - все ушло на постройку платного паркинга на Арсенальной.Вот перед глазами арендаторы Уни с Медового, которые сядут в ОТ, которого нет и там никогда не будет и поедут по своим работам.А городские власти никому ничего не должны, потому что все деньги ушли на акриловую краску для разметки велодорожек, парк Наталка и разметку наземных переходов в месте с безопасными подземными.Читал статистику по Москве - 85% горожан в разной степени пользуются ОТ. Не потому что они беднее киевлян. Знаете почему? - он там есть. Я там бываю - действительно нет никаких проблем добраться куда угодно. Также часто бываю в Минске - и там никаких проблем: и на авто и на ОТ. Все продумано - сначала строится 6 полосная автострада, затем рядом строятся жилые массивы.По поводу клоуна на велике, что ноне с кортежами тыняется - так и педалик тоже недолго с великом понтовался. Все одинаковые