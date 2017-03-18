rjkz написав:

Libo написав:

Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу. Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.

Итак.США - щедрое государство.Куда податься бедному крестьянину?Ответ прост.FHA.Federal Housing Authority.Они дают (вернее не дают, дают авторизированные банки, а ЭфЭйчЭй выступает гарантом) субсидированные мортгиджи для неимущих, обанкротившихся, имеющих плохой кредит скор, имеющих запятнанную кредитную историю или паблик рекорды, характеризующие их с нехорошей стороны. Вплоть до бывших зэков.Самый известный продуктFHA-loan. Дается под даунпеймент от 3,5% плюс 200 баксов в месяц на ЭмПиАй - страховка до момента пока принципал не будет погашен на 20% от первоначальной стоимости.Да, так вот. Baloon это тоже разновидность FHA-loan. Как я раньше писал. Это моргидж, при котором не платится принципал (то есть, тело кредита) до последнего дня. Потом или расчет или дефолт. Но что может испугать человека, который не в состоянии жить в США, потому что считает себя там г.ном? Да еще и с убитым кредит скор. Он берет этот социальный мортгидж, покупает недвигу, сдает ее и на эти копейки едет понтоваться в нищую Украину. Его ждет дефолт в США и потом ему даже телефон никто в кредит не даст. Но его это не пугает. У него "тьолки" в голове. В США не дают, а в Украине можно перед ними хвостом размахивать, дескать "ранен на колчаковских фронтах"(c).Да, нормальному человеку, с 680+ скор и у кого есть 20% на даун, просто смысла нет брать FHA-loan or baloon. Не выгодно.В общем, что сказать? Ты из тех неудачников, которым открылись огромные возможности, но ты решил урвать малость и спрятаться в нору. "Мне итак хватит".На сколько ты взял мортгидж? на 20 лет? На 30? Потом или осел умрет или падишах. Почему там не остался? Некому басни рассказывать? Тьолки нищеброду не дают? Или полковнику путену ты нужен в Украине?