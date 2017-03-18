Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:.. да и вообще, все эти несчастные случаи - это как раз следствие того шо водятлы чувствуют свою вседозволенность и летают хз с какимм скоростями..
ну так шо, эти дятлы вдруг ни с того ни с сего перестанут ганять? На этом же магистральном участке не будут асфальт приподымать, а бухие пешеходы (да-да, они тоже не ангелы) будут страдать по своей вине и не только дальше че?
в центре не гоняют, бо светофоры через каждые 200 метров и тупо негде разогнаться, вы логику сегодня принципиально отключили?
а бухие пешеходы прямо с утра ползают в 100% видимости? помница, по молодости я как раз ночью в том районе с баров выползал, ну и да, чудом выжил когда-то перебегая дорогу на красный. Не в том месте, но и подземного там не было. зато теперь могу утверждать с чистой совестью, без теорий. еще раз повторяю - если нет других альтернатив, то нет никаких возражений против верхнего простого перехода. Если есть уже готовый безопасный, то чего городить? Варламова начитались, урбОнисты?
барабашов написав:Уну, вот ты долгов типа наделал, медовооранжевые ещё понимаю, там кпд хороший, а дом то нахера? Голосеево ты продал или планируешь слить? Или с домом отремонтированным тоже выхлоп неплохой будет?
Голосеево не продавал. Дом просто дляя души что ли, ну и потом когда то там жить буду. И подорожал он уже на 10% с момента покупки. И долги оказались в тему.... видишь всё как дорожает.
Если у папы/тестя беспроцентно на "отдам когда наколочу" тогда можно. Дом сливать не планируешь потом, когда вдруг два подъёма сделает? Голосуха - памятник теперь до смерти? Или по 3куе/метр средней за метр по району рука дрогнет и обьява о продаже появится?
kingkongovets написав:.. да и вообще, все эти несчастные случаи - это как раз следствие того шо водятлы чувствуют свою вседозволенность и летают хз с какимм скоростями..
ну так шо, эти дятлы вдруг ни с того ни с сего перестанут ганять? На этом же магистральном участке не будут асфальт приподымать, а бухие пешеходы (да-да, они тоже не ангелы) будут страдать по своей вине и не только дальше че?
Если нужно быстрее, то садитесь в троллейбус и выделенной полосе движения
вы че-та не туда залезли и не о том пишете. Причем тут троллейбус к подземному/наземным переходам? Сказали бы - "центр пешеходная зона", никаких тебе машин и светофоров. Помню, раньше на выходных так и было ЗЫ по поводу Парижа - как то вовсе не уверен, что движение со скоростью 30 и экология имеют что-то общее. Хотя признаться стыдно, в Париже не был, может там быстрее и не разгонишься. Когда в Австрии запретили прогревать машины еще похоже на правду. Хотя и там есть вопросу по ресурсу двигателя и мнимая экология может обернуться новым двиглом, производство которого вовсе не "чистое"
Если нужно быстрее, то садитесь в троллейбус и выделенной полосе движения
вы че-та не туда залезли и не о том пишете. Причем тут троллейбус к подземному/наземным переходам? Сказали бы - "центр пешеходная зона", никаких тебе машин и светофоров. Помню, раньше на выходных так и было ЗЫ по поводу Парижа - как то вовсе не уверен, что движение со скоростью 30 и экология имеют что-то общее. Хотя признаться стыдно, в Париже не был, может там быстрее и не разгонишься. Когда в Австрии запретили прогревать машины еще похоже на правду. Хотя и там есть вопросу по ресурсу двигателя и мнимая экология может обернуться новым двиглом, производство которого вовсе не "чистое"
вы готовы платить за стоянку авто 35 грн/ч, или покупать абонемент за 5+ кгрн/месяц? тогда веллкам!
зы: центр активно столбят и вдоль дорог, и поперек тротуаров, оставляя лишь проезды во дворы, скоро уже вокруг моего дома не будет авто на тротуарах! я ждал этого с 90х!
kingkongovets написав:..вы готовы платить за стоянку авто 35 грн/ч, или покупать абонемент за 5+ кгрн/месяц? тогда веллкам! зы: центр активно столбят и вдоль улиц и прперек тротуаров, оставляя только проезды во дворы, скоро уже вокруг моего дома не будет авто на тротуарах! я ждал этого с 90х!
не буду я платить 35 гривасов! )) на метро приеду, корона не отвалится. Так обычно и делаю, за исключением случаев, когда еду транзитом.
Libo написав: Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.
Итак. США - щедрое государство. Куда податься бедному крестьянину? Ответ прост. FHA. Federal Housing Authority. Они дают (вернее не дают, дают авторизированные банки, а ЭфЭйчЭй выступает гарантом) субсидированные мортгиджи для неимущих, обанкротившихся, имеющих плохой кредит скор, имеющих запятнанную кредитную историю или паблик рекорды, характеризующие их с нехорошей стороны. Вплоть до бывших зэков. Самый известный продукт FHA-loan. Дается под даунпеймент от 3,5% плюс 200 баксов в месяц на ЭмПиАй - страховка до момента пока принципал не будет погашен на 20% от первоначальной стоимости. Да, так вот. Baloon это тоже разновидность FHA-loan. Как я раньше писал. Это моргидж, при котором не платится принципал (то есть, тело кредита) до последнего дня. Потом или расчет или дефолт. Но что может испугать человека, который не в состоянии жить в США, потому что считает себя там г.ном? Да еще и с убитым кредит скор. Он берет этот социальный мортгидж, покупает недвигу, сдает ее и на эти копейки едет понтоваться в нищую Украину. Его ждет дефолт в США и потом ему даже телефон никто в кредит не даст. Но его это не пугает. У него "тьолки" в голове. В США не дают, а в Украине можно перед ними хвостом размахивать, дескать "ранен на колчаковских фронтах"(c). Да, нормальному человеку, с 680+ скор и у кого есть 20% на даун, просто смысла нет брать FHA-loan or baloon. Не выгодно. В общем, что сказать? Ты из тех неудачников, которым открылись огромные возможности, но ты решил урвать малость и спрятаться в нору. "Мне итак хватит". На сколько ты взял мортгидж? на 20 лет? На 30? Потом или осел умрет или падишах. Почему там не остался? Некому басни рассказывать? Тьолки нищеброду не дают? Или полковнику путену ты нужен в Украине?
Слышал звон, да не знаешь где он. Докладываю. Все очень просто. Никаких FHA-loan. Начало 2000-х. У меня нет никаких моргидж историй в США. Есть только 750 балов credit score. Цены на недвижимость начинают расти. Надо действовать. Нашел дом за поллимона. Прихожу в банк, спрашиваю: на каких условиях даете? Предлагают схему - 10% я downpayment, 20% они (тот же банк!) балун на 5 лет под 10% и остальное основной моргидж под 4+% на 30 лет. Никаких шрафных санкций за досрочное погашение. Хорошо Григорий? Отлично Константин! Подписал немедля. Через несколько месяцев пригнал деньги в США и расчитался с балуном. Через несколько лет после кризиса 2009-го рефинансировал основной моргидж на 10 лет под 3% и уже давно выплатил его. Дом мой и уже несколько лет его сдаю за три+ тыщи в месяц. Сейчас этот дом на рынке стоит $750 тыщ. Эта практика мне понравилась и продолжаю нею заниматься. Сейчас практикую 15-ти летние моргиджи под 2%, теперь уже без всяких балунов, которые к твоему сведению были после кризиса отменены. В Америке многие работают по похожей схеме. Разумеется, у кого есть стартовый капитал. Десятки домов в одних руках - сдаются, перепродаются. Нормальное явление ... Всё как у вас. Только у вас практически без моргиджа, всё за свои. Но процесс обогащения тот же.
Libo написав: Расскажи. Очень интересно. А потом я тебе расскажу.
Итак. США - щедрое государство. Куда податься бедному крестьянину? Ответ прост. FHA. Federal Housing Authority. Они дают (вернее не дают, дают авторизированные банки, а ЭфЭйчЭй выступает гарантом) субсидированные мортгиджи для неимущих, обанкротившихся, имеющих плохой кредит скор, имеющих запятнанную кредитную историю или паблик рекорды, характеризующие их с нехорошей стороны. Вплоть до бывших зэков. Самый известный продукт FHA-loan. Дается под даунпеймент от 3,5% плюс 200 баксов в месяц на ЭмПиАй - страховка до момента пока принципал не будет погашен на 20% от первоначальной стоимости. Да, так вот. Baloon это тоже разновидность FHA-loan. Как я раньше писал. Это моргидж, при котором не платится принципал (то есть, тело кредита) до последнего дня. Потом или расчет или дефолт. Но что может испугать человека, который не в состоянии жить в США, потому что считает себя там г.ном? Да еще и с убитым кредит скор. Он берет этот социальный мортгидж, покупает недвигу, сдает ее и на эти копейки едет понтоваться в нищую Украину. Его ждет дефолт в США и потом ему даже телефон никто в кредит не даст. Но его это не пугает. У него "тьолки" в голове. В США не дают, а в Украине можно перед ними хвостом размахивать, дескать "ранен на колчаковских фронтах"(c). Да, нормальному человеку, с 680+ скор и у кого есть 20% на даун, просто смысла нет брать FHA-loan or baloon. Не выгодно. В общем, что сказать? Ты из тех неудачников, которым открылись огромные возможности, но ты решил урвать малость и спрятаться в нору. "Мне итак хватит". На сколько ты взял мортгидж? на 20 лет? На 30? Потом или осел умрет или падишах. Почему там не остался? Некому басни рассказывать? Тьолки нищеброду не дают? Или полковнику путену ты нужен в Украине?
Слышал звон, да не знаешь где он. Докладываю. Все очень просто. Никаких FHA-loan. Начало 2000-х. У меня нет никаких моргидж историй в США. Есть только 750 балов credit score. Цены на недвижимость начинают расти. Надо действовать. Нашел дом за поллимона. Прихожу в банк, спрашиваю: на каких условиях даете? Предлагают схему - 10% я downpayment, 20% они (тот же банк!) балун на 5 лет под 10% и остальное основной моргидж под 4+% на 30 лет. Никаких шрафных санкций за досрочное погашение. Хорошо Григорий? Отлично Константин! Подписал немедля. Через несколько месяцев пригнал деньги в США и расчитался с балуном. Через несколько лет после кризиса 2009-го рефинансировал основной моргидж на 10 лет под 3% и уже давно выплатил его. Дом мой и уже несколько лет его сдаю за три+ тыщи в месяц. Сейчас этот дом на рынке стоит $750 тыщ. Эта практика мне понравилась и продолжаю нею заниматься. Сейчас практикую 15-ти летние моргиджи под 2%, теперь уже без всяких балунов, которые к твоему сведению были после кризиса отменены. В Америке многие работают по похожей схеме. Разумеется, у кого есть стартовый капитал. Десятки домов в одних руках - сдаются, перепродаются. Нормальное явление ... Всё как у вас. Только у вас практически без моргиджа, всё за свои. Но процесс обогащения тот же.
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зы: надеюсь на вторую серию тема налогов не раскрыта
kingkongovets написав:зы: надеюсь на вторую серию тема налогов не раскрыта
Если коротко, то налоги порядка $5 тыщ в год. Еще затраты: $170 HOA (ЖЭК) в месяц. $200 в месяц management company, которая представляет меня в отношениях с арендатором (снимает с него деньги и отправляет их мне, ремонтирует, устраняет, решает его и мои вопросы). $400+$170+$200 = $770. И это если ничто не сломалось.