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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:02
Libo написав: kingkongovets написав:
зы: надеюсь на вторую серию
тема налогов не раскрыта
Если коротко, то налоги порядка $5 тыщ в год.
Еще затраты: $170 HOA (ЖЭК) в месяц.
$200 в месяц management company, которая представляет меня в отношениях с арендатором (снимает с него деньги и отправляет их мне, ремонтирует, устраняет, решает его и мои вопросы).
$400+$170+$200 = $770.
И это если ничто не сломалось.
5 это вообще за все вместе с налогами на недвигу?
какой штат, кстати?
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:25
kingkongovets написав:
5 это вообще за все вместе с налогами на недвигу?
какой штат, кстати?
5 это только property tax. Зависит не только от штата, а и от county, и от стоимости, местоположения и состояния дома. Property tax в последние годы резко вырос, раньше было почти в 2 раза меньше. Плачу в Вирджинии, Мэриленде и в Иллинойсе. По месту жительства я плачу income tax, который учитывает также мой доход от аренды. Но либерально. Я списываю затраты на ремонт и поддержание собственности в порядке.
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