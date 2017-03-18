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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8948894989508951

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:зы: надеюсь на вторую серию
тема налогов не раскрыта


Если коротко, то налоги порядка $5 тыщ в год.
Еще затраты: $170 HOA (ЖЭК) в месяц.
$200 в месяц management company, которая представляет меня в отношениях с арендатором (снимает с него деньги и отправляет их мне, ремонтирует, устраняет, решает его и мои вопросы).
$400+$170+$200 = $770.
И это если ничто не сломалось. 8)
5 это вообще за все вместе с налогами на недвигу?
какой штат, кстати?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:25

  kingkongovets написав:5 это вообще за все вместе с налогами на недвигу?
какой штат, кстати?


5 это только property tax. Зависит не только от штата, а и от county, и от стоимости, местоположения и состояния дома. Property tax в последние годы резко вырос, раньше было почти в 2 раза меньше. Плачу в Вирджинии, Мэриленде и в Иллинойсе. По месту жительства я плачу income tax, который учитывает также мой доход от аренды. Но либерально. Я списываю затраты на ремонт и поддержание собственности в порядке. 8)
Libo
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