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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8962896389648965>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:44

  Унуноктий написав:Нард опять плюс 10 коп к доллару.... кажется мы накануне великого шухера

Каждый декабрь курс 28 и вот опять декабрь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:44

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:Нард опять плюс 10 коп к доллару.... кажется мы накануне великого шухера

Каждый декабрь курс 28 и вот опять декабрь.

два роки тому було 23, не каждий
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:04

І дитяча суміш "Малютка", якою харчується Флайман, вже по 12,50... а була по 10...
Таке не кожний грудень не в кожному році буває...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лис, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:04

  flyman написав:якщо забудовник зараз пропонує ціну м2 на етапі "повітря котловану" на 11% вищу, чим аналогічну рік тому, то "надабрать", ібо дешево?


Получается на треть ниже инфляции жилищного строительства. Типа ажиотаж, но застройщик уменьшает свою прибыль вместо того, чтобы увеличивать. Надо практиков звать, потому что непонятно, с чем мы тут имеем дело - альтруизм, долпоепизм, или суровая реальность рынка
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:01

  Libo написав:
  sequence написав:
  Libo написав:..
Ржавых корыт с европомоек на дорогах Киева сразу станет в 10 раз меньше. :!:

давайте не будем сегодня о киевском метро. Там как о мертвом - или хорошо или ничего


Я категорически не согласен, что киевское метро это нечто мертвое. Киевское метро по всем параметрам лучше, чем любое американское. Его просто надо поддерживать, совершенствовать и развивать. Но вы платить полную стоимость не хотите, городские власти воруют и не мотивированы заботиться о нем.
Миллион пассажиров в день. Еще миллион потенциальных пассажиров. Нужна партия любителей метро. Кличко будет трепетать перед такой партией, ходить жидким и выполнять все ее требования. :idea:

Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:03

Ніщеброд з лівого берега Дніпра Франт і безквартирний ребе з Ізраїля роберто увірвалися тепер на "Київську гілку".
Ховайся, хто може!
Зараз пейсами закидають киян!
Кияни, тримайтеся!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:29

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:можна було дотягнути червоне метро до Лавини на Берковці.
Одним пострілом два зайці:
- станція метри
- перехватующа парківка
А ще лучшє "наступна станція Ірпінь" а потім "Буча".
Так і понаїхів на коритах з гайками в центрі Куйова поменшало.
там слишком мало для перехвата паркомест. троя ждёт метро 50 лет а тут вам бац и без очереди притянули?

Там протягнути по поверхні 15 кілометрів, по незабудованій території із рівним рельєфом, чи занадто складно для "молодої команди"?

Флай, за много лет нужно давно понять, что само( из целесообразности и нужности) в Киеве ничего не происходит, чтобы двигалось - надо чтобы кто-то это двигал. Если бы не СГ со своими Варшавскими, то метро на Веник даже бы никто не обещал. Если бы не всемогущий на тот момент Фирташ со своей Республикой, то аппендицит от Ипподрома в ту сторону( мифическая Крейсер Аврора) даже бы никто и не планировал. Фирташ ушел из проекта и аппендицит тот похоронен навсегда.
Метро до Лавины - забудь. Если Вагиф Алиев со своими вагонами денег не смог пролоббировать, то ближайшие лет 30 метро там не будет.
А метро в Ирпень и Бучу - это вообще из разряда ненаучной фантастики. Посмотри по Москве,которую касаемо метро мы сможем догнать лет через 100 (и то, если они прямо завтра плюнут и прекратят строить вообще) - там метро если и заходит в пригород, то только в тех местах, где есть непосредственное примыкание пригорода и города(да, есть еще Мякинино, но там уникальный случай). То есть станция стоит на границе и один выход в город, а второй(третий) в пригород. В Киеве такое может быть разве что на Борщаге, когда построят(построят??) станцию на Окружной - один выход в Киев, второй на Соф.(или Петропавл.) Борщагу. В принципе, на границе с Новоселками тоже можно было бы такое устроить, но там уже есть Теремки недалеко, поэтому Новоселки точно в пролете даже в далекой перспективе.
И то, что сейчас экстренно достраивают Окружную до Богатырской - неспроста это. Кому-то из денежных мешков эта дорога позарез как нужна для будущих ЖК рядом с ней. Думаю, что в 2022 увидим "кто это сделал" :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-s ... -u-2008-mu
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:22

  Faceless написав:https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-strimko-podorozhchalo-zhitlo-chomu-tak-stalosya-i-chi-bude-obval-rinku-yak-u-2008-mu


Эта статья уже публиковалась неделю назад. Подобрали другие картинки и выдали за новую. Кому ж это неймется, интересно, и причем здесь промывание мозгов?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:22

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  sequence написав: давайте не будем сегодня о киевском метро. Там как о мертвом - или хорошо или ничего


Я категорически не согласен, что киевское метро это нечто мертвое. Киевское метро по всем параметрам лучше, чем любое американское. Его просто надо поддерживать, совершенствовать и развивать. Но вы платить полную стоимость не хотите, городские власти воруют и не мотивированы заботиться о нем.
Миллион пассажиров в день. Еще миллион потенциальных пассажиров. Нужна партия любителей метро. Кличко будет трепетать перед такой партией, ходить жидким и выполнять все ее требования. :idea:

Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.


Ты если и спускался в американское метро, то только на экскурсию.
Если бы ты пользовался им, то ты бы не мог не заметить по вечерам куч мусора и полчищ крыс, на станциях черных кварталов тебя должны были бы отыметь или хотя бы просто грабануть, ты бы заметил, что в час пик поездов нет по полчаса или ты тупо столько же стоишь в тоннеле, график движения отвратительный и непредсказыемый, ты бы частенько опускался или поднимался вверх по неработающему эскалатору и т.п. :( А приехав в Киев, восхищался бы киевском метро и не давил на него тюбик. :?
Это необъективно, когда насмотрелся голливуда или картинок и потом рассказываешь, какое там классное метро. :lol:
Libo
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