Каждый декабрь курс 28 и вот опять декабрь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лис, 2021 20:44
Додано: Пон 29 лис, 2021 20:44
Додано: Пон 29 лис, 2021 21:04
І дитяча суміш "Малютка", якою харчується Флайман, вже по 12,50... а була по 10...
Таке не кожний грудень не в кожному році буває...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лис, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 лис, 2021 21:04
Получается на треть ниже инфляции жилищного строительства. Типа ажиотаж, но застройщик уменьшает свою прибыль вместо того, чтобы увеличивать. Надо практиков звать, потому что непонятно, с чем мы тут имеем дело - альтруизм, долпоепизм, или суровая реальность рынка
Додано: Пон 29 лис, 2021 22:01
Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.
Додано: Пон 29 лис, 2021 22:03
Ніщеброд з лівого берега Дніпра Франт і безквартирний ребе з Ізраїля роберто увірвалися тепер на "Київську гілку".
Ховайся, хто може!
Зараз пейсами закидають киян!
Кияни, тримайтеся!
Додано: Пон 29 лис, 2021 22:29
Флай, за много лет нужно давно понять, что само( из целесообразности и нужности) в Киеве ничего не происходит, чтобы двигалось - надо чтобы кто-то это двигал. Если бы не СГ со своими Варшавскими, то метро на Веник даже бы никто не обещал. Если бы не всемогущий на тот момент Фирташ со своей Республикой, то аппендицит от Ипподрома в ту сторону( мифическая Крейсер Аврора) даже бы никто и не планировал. Фирташ ушел из проекта и аппендицит тот похоронен навсегда.
Метро до Лавины - забудь. Если Вагиф Алиев со своими вагонами денег не смог пролоббировать, то ближайшие лет 30 метро там не будет.
А метро в Ирпень и Бучу - это вообще из разряда ненаучной фантастики. Посмотри по Москве,которую касаемо метро мы сможем догнать лет через 100 (и то, если они прямо завтра плюнут и прекратят строить вообще) - там метро если и заходит в пригород, то только в тех местах, где есть непосредственное примыкание пригорода и города(да, есть еще Мякинино, но там уникальный случай). То есть станция стоит на границе и один выход в город, а второй(третий) в пригород. В Киеве такое может быть разве что на Борщаге, когда построят(построят??) станцию на Окружной - один выход в Киев, второй на Соф.(или Петропавл.) Борщагу. В принципе, на границе с Новоселками тоже можно было бы такое устроить, но там уже есть Теремки недалеко, поэтому Новоселки точно в пролете даже в далекой перспективе.
И то, что сейчас экстренно достраивают Окружную до Богатырской - неспроста это. Кому-то из денежных мешков эта дорога позарез как нужна для будущих ЖК рядом с ней. Думаю, что в 2022 увидим "кто это сделал"
Додано: Пон 29 лис, 2021 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 30 лис, 2021 00:22
Додано: Вів 30 лис, 2021 00:22
Ты если и спускался в американское метро, то только на экскурсию.
Если бы ты пользовался им, то ты бы не мог не заметить по вечерам куч мусора и полчищ крыс, на станциях черных кварталов тебя должны были бы отыметь или хотя бы просто грабануть, ты бы заметил, что в час пик поездов нет по полчаса или ты тупо столько же стоишь в тоннеле, график движения отвратительный и непредсказыемый, ты бы частенько опускался или поднимался вверх по неработающему эскалатору и т.п. А приехав в Киев, восхищался бы киевском метро и не давил на него тюбик.
Это необъективно, когда насмотрелся голливуда или картинок и потом рассказываешь, какое там классное метро.
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