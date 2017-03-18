Додано: Пон 29 лис, 2021 22:29

flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: можна було дотягнути червоне метро до Лавини на Берковці.

Одним пострілом два зайці:

- станція метри

- перехватующа парківка

А ще лучшє "наступна станція Ірпінь" а потім "Буча".

Так і понаїхів на коритах з гайками в центрі Куйова поменшало. можна було дотягнути червоне метро до Лавини на Берковці.Одним пострілом два зайці:- станція метри- перехватующа парківкаТак і понаїхів на коритах з гайками в центрі Куйова поменшало. там слишком мало для перехвата паркомест. троя ждёт метро 50 лет а тут вам бац и без очереди притянули? там слишком мало для перехвата паркомест. троя ждёт метро 50 лет а тут вам бац и без очереди притянули?

Там протягнути по поверхні 15 кілометрів, по незабудованій території із рівним рельєфом, чи занадто складно для "молодої команди"? Там протягнути по поверхні 15 кілометрів, по незабудованій території із рівним рельєфом, чи занадто складно для "молодої команди"?

Флай, за много лет нужно давно понять, что само( из целесообразности и нужности) в Киеве ничего не происходит, чтобы двигалось - надо чтобы кто-то это двигал. Если бы не СГ со своими Варшавскими, то метро на Веник даже бы никто не обещал. Если бы не всемогущий на тот момент Фирташ со своей Республикой, то аппендицит от Ипподрома в ту сторону( мифическая Крейсер Аврора) даже бы никто и не планировал. Фирташ ушел из проекта и аппендицит тот похоронен навсегда.Метро до Лавины - забудь. Если Вагиф Алиев со своими вагонами денег не смог пролоббировать, то ближайшие лет 30 метро там не будет.А метро в Ирпень и Бучу - это вообще из разряда ненаучной фантастики. Посмотри по Москве,которую касаемо метро мы сможем догнать лет через 100 (и то, если они прямо завтра плюнут и прекратят строить вообще) - там метро если и заходит в пригород, то только в тех местах, где есть непосредственное примыкание пригорода и города(да, есть еще Мякинино, но там уникальный случай). То есть станция стоит на границе и один выход в город, а второй(третий) в пригород. В Киеве такое может быть разве что на Борщаге, когда построят(построят??) станцию на Окружной - один выход в Киев, второй на Соф.(или Петропавл.) Борщагу. В принципе, на границе с Новоселками тоже можно было бы такое устроить, но там уже есть Теремки недалеко, поэтому Новоселки точно в пролете даже в далекой перспективе.И то, что сейчас экстренно достраивают Окружную до Богатырской - неспроста это. Кому-то из денежных мешков эта дорога позарез как нужна для будущих ЖК рядом с ней. Думаю, что в 2022 увидим "кто это сделал"