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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8962896389648965

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:25

  zРадио написав:Эта статья уже публиковалась неделю назад. Подобрали другие картинки и выдали за новую. Кому ж это неймется, интересно, и причем здесь промывание мозгов?


Тебя так и не попустило ...
Не насрав перед отбоем на форуме, не можешь успокоиться и спокойно уснуть. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:50

  Libo написав:
  airmax78 написав:Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.


Ты если и спускался в американское метро, то только на экскурсию.
Если бы ты пользовался им, то ты бы не мог не заметить по вечерам куч мусора и полчищ крыс, на станциях черных кварталов тебя должны были бы отыметь или хотя бы просто грабануть, ты бы заметил, что в час пик поездов нет по полчаса или ты тупо столько же стоишь в тоннеле, график движения отвратительный и непредсказыемый, ты бы частенько опускался или поднимался вверх по неработающему эскалатору и т.п. :( А приехав в Киев, восхищался бы киевском метро и не давил на него тюбик. :?
Это необъективно, когда насмотрелся голливуда или картинок и потом рассказываешь, какое там классное метро. :lol:

Регулярно пользуюсь. Да, проблемы с графиком бывают. Зато поезда из нержавейки с кондерами. Гигантские 5-6 метровые своды станций на которых нет этого запаха затхлости. Никаких украшательств - голый бетон везде. Но как же все круто сделано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 01:00

  zРадио написав:
  Faceless написав:https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-strimko-podorozhchalo-zhitlo-chomu-tak-stalosya-i-chi-bude-obval-rinku-yak-u-2008-mu


Эта статья уже публиковалась неделю назад. Подобрали другие картинки и выдали за новую. Кому ж это неймется, интересно, и причем здесь промывание мозгов?


имхо, это написано ЛУНом и для целей ЛУН

такой себе линк-билдинг, осваивают бюджет на маркетинг
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 01:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:И то, что сейчас экстренно достраивают Окружную до Богатырской - неспроста это. Кому-то из денежных мешков эта дорога позарез как нужна для будущих ЖК рядом с ней. Думаю, что в 2022 увидим "кто это сделал" :)


Этим летом на «аукционе» за копейки продали 100-гектарный участок земли, к которому как раз выходит Окружная.
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