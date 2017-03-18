Libo написав:

airmax78 написав: Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности. Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.

Ты если и спускался в американское метро, то только на экскурсию.Если бы ты пользовался им, то ты бы не мог не заметить по вечерам куч мусора и полчищ крыс, на станциях черных кварталов тебя должны были бы отыметь или хотя бы просто грабануть, ты бы заметил, что в час пик поездов нет по полчаса или ты тупо столько же стоишь в тоннеле, график движения отвратительный и непредсказыемый, ты бы частенько опускался или поднимался вверх по неработающему эскалатору и т.п.А приехав в Киев, восхищался бы киевском метро и не давил на него тюбик.Это необъективно, когда насмотрелся голливуда или картинок и потом рассказываешь, какое там классное метро.