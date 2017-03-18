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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лис, 2021 00:25
zРадио написав:
Эта статья уже публиковалась неделю назад. Подобрали другие картинки и выдали за новую. Кому ж это неймется, интересно, и причем здесь промывание мозгов?
Тебя так и не попустило ...
Не насрав перед отбоем на форуме, не можешь успокоиться и спокойно уснуть.
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Libo
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Додано: Вів 30 лис, 2021 00:50
Libo написав: airmax78 написав:
Американское метро - прекрасно. Обожаю голый бетон без обработки, но благодаря точной опалубке и качеству - выглядит на порядок ровнее и лучше чем наши оштукатуренные поверхности.
Ты если и спускался в американское метро, то только на экскурсию.
Если бы ты пользовался им, то ты бы не мог не заметить по вечерам куч мусора и полчищ крыс, на станциях черных кварталов тебя должны были бы отыметь или хотя бы просто грабануть, ты бы заметил, что в час пик поездов нет по полчаса или ты тупо столько же стоишь в тоннеле, график движения отвратительный и непредсказыемый, ты бы частенько опускался или поднимался вверх по неработающему эскалатору и т.п.
А приехав в Киев, восхищался бы киевском метро и не давил на него тюбик.
Это необъективно, когда насмотрелся голливуда или картинок и потом рассказываешь, какое там классное метро.
Регулярно пользуюсь. Да, проблемы с графиком бывают. Зато поезда из нержавейки с кондерами. Гигантские 5-6 метровые своды станций на которых нет этого запаха затхлости. Никаких украшательств - голый бетон везде. Но как же все круто сделано.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лис, 2021 01:00
zРадио написав: Faceless написав:
https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-strimko-podorozhchalo-zhitlo-chomu-tak-stalosya-i-chi-bude-obval-rinku-yak-u-2008-mu
Эта статья уже публиковалась неделю назад. Подобрали другие картинки и выдали за новую. Кому ж это неймется, интересно, и причем здесь промывание мозгов?
имхо, это написано ЛУНом и для целей ЛУН
такой себе линк-билдинг, осваивают бюджет на маркетинг
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Додано: Вів 30 лис, 2021 01:56
Damien написав:
И то, что сейчас экстренно достраивают Окружную до Богатырской - неспроста это. Кому-то из денежных мешков эта дорога позарез как нужна для будущих ЖК рядом с ней. Думаю, что в 2022 увидим "кто это сделал"
Этим летом на «аукционе» за копейки продали 100-гектарный участок земли, к которому как раз выходит Окружная.
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