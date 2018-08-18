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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:50

  Чукча2 написав:Новые плюшки...

Рада приняла закон о повышении налогов.
https://korrespondent.net/ukraine/44222 ... yy-nalohov

Налоги на недвижимость

Доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.


В декабре будет феерический слив переуступок. Только незадачка - среди покупателей не будет перекупов, только конечные пользователи
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:51

  Sidus написав:
  Slon_Nosov написав:



:mrgreen:

совсем дела пплохи с продажами?
в статье ни слова про простои, восстановления ремонтов и убитой техники...


Расчитано не неискушенного инвестора, все мы знаем реальную доходность, аммортизацию и риски от сдачи :)

Берут не текущую стоимость квартиры, а стоимость котлована, поэтому рентабельность получается завышенной. Заманить лоха-инвестора высокой доходностью аренды и умолчать про годы простоя и риски недостроя.
Если брать квартиры в готовых комплексах цифры получатся другие.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В декабре будет феерический слив переуступок. Только незадачка - среди покупателей не будет перекупов, только конечные пользователи

Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:55

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:В декабре будет феерический слив переуступок. Только незадачка - среди покупателей не будет перекупов, только конечные пользователи

Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:03

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:В декабре будет феерический слив переуступок. Только незадачка - среди покупателей не будет перекупов, только конечные пользователи

Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства

так смысл переуступать именно в декабре? переуступают прямо перед сдачей, в полуфинале, когда цена на пике, а все риски отыграны.
шота вы себе не то нашифровали.
В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее.
Так шта тут обвальчиков имхо не увидим
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:07

  Чукча2 написав:Новые плюшки...

Рада приняла закон о повышении налогов.
https://korrespondent.net/ukraine/44222 ... yy-nalohov

Налоги на недвижимость

Доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Ого, все таки решили облагать доход, а не прибыль (это по 2-3 объктам)?.
Где-то видел, что меняли доход на прибыль.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:09

  sequence написав:так смысл переуступать именно в декабре? переуступают прямо перед сдачей, в полуфинале, когда цена на пике, а все риски отыграны.
шота вы себе не то нашифровали. В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом.


С той целью, что спектр покупателей с 1 января ограничивается конечными

  sequence написав: В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее


Ой, нет. Тут ситуация "пока петух не клюнет". Может вы и правы, что в декабре еще не до всех дойдет. Я расписал логику рациональных действий, а они не всегда таковые
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее.

Я так понял обычные люди покупают квартирки в Киеве как хлеб? Ликвидность равна 100 баксам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:19

  zРадио написав:Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства[/quote]
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:24

  zРадио написав:..
С той целью, что спектр покупателей с 1 января ограничивается конечными

переуступить ты можешь любому физику, с комиссией 5%, а физик - еще какому-то физику, и так, пока не дойдет до конечного покупца на финальной стадии. Влад выше правильно подметил, что налог 18% относится к готовой квартире, а не "фьючерсу".
Тут другой момент есть - имхо, лихо прокинули иностранных инвэсторов, что скупали некоторые дома натурально стояками. Видимо, будут сдавать. Возможно, многие уже вышли. Возможно, закон не касается нерезидентов, тут не вникал.
sequence
 
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