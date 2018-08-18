Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
совсем дела пплохи с продажами? в статье ни слова про простои, восстановления ремонтов и убитой техники...
Расчитано не неискушенного инвестора, все мы знаем реальную доходность, аммортизацию и риски от сдачи
Берут не текущую стоимость квартиры, а стоимость котлована, поэтому рентабельность получается завышенной. Заманить лоха-инвестора высокой доходностью аренды и умолчать про годы простоя и риски недостроя. Если брать квартиры в готовых комплексах цифры получатся другие.
zРадио написав:В декабре будет феерический слив переуступок. Только незадачка - среди покупателей не будет перекупов, только конечные пользователи
Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.
Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства
так смысл переуступать именно в декабре? переуступают прямо перед сдачей, в полуфинале, когда цена на пике, а все риски отыграны. шота вы себе не то нашифровали. В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее. Так шта тут обвальчиков имхо не увидим
sequence написав:так смысл переуступать именно в декабре? переуступают прямо перед сдачей, в полуфинале, когда цена на пике, а все риски отыграны. шота вы себе не то нашифровали. В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом.
С той целью, что спектр покупателей с 1 января ограничивается конечными
sequence написав: В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее
Ой, нет. Тут ситуация "пока петух не клюнет". Может вы и правы, что в декабре еще не до всех дойдет. Я расписал логику рациональных действий, а они не всегда таковые
zРадио написав:.. С той целью, что спектр покупателей с 1 января ограничивается конечными
переуступить ты можешь любому физику, с комиссией 5%, а физик - еще какому-то физику, и так, пока не дойдет до конечного покупца на финальной стадии. Влад выше правильно подметил, что налог 18% относится к готовой квартире, а не "фьючерсу". Тут другой момент есть - имхо, лихо прокинули иностранных инвэсторов, что скупали некоторые дома натурально стояками. Видимо, будут сдавать. Возможно, многие уже вышли. Возможно, закон не касается нерезидентов, тут не вникал.