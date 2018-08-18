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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8965896689678968

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:27

  sequence написав:
  zРадио написав:..
С той целью, что спектр покупателей с 1 января ограничивается конечными

переуступить ты можешь любому физику, с комиссией 5%, а физик - еще какому-то физику, и так, пока не дойдет до конечного покупца на финальной стадии


Да нет же. Что здесь нового-то? Ничего. Так работало, пока риски не успеть переуступить были несущественными. Для мамкиных инвесторов с одной переуступкой на руках ничего не поменялось - им незачем скидывать раньше, чем собирались. Для средних же и крупных поменялось решительно все - теперь государство замахнулось на бОльшую часть их прибыли, и текущие инвестиции придется оперативно сбросить. А дальнейшие уже думать, как грамотно делать. Например, по одной на каждого из доверенных лиц
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 лис, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:28

  Первый написав:
  zРадио написав:Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства

Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)

Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа.

Все як завжди - багаті стануть багатшими, бідні - біднішими.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:35

  Первый написав:Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)


Ну разве что

  Первый написав:Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа


Про размер застройщиков не понял
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:45

  zРадио написав:
  Первый написав:Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)


Ну разве что

  Первый написав:Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа


Про размер застройщиков не понял


Маленький забудовник великий об’єкт не потягне, демпінгує і залучає інвесторів.
Інвесторам дають декілька дешевих квартир. І по факту вклав 100ку в 3 квартири і виходить що третя вже під18%.
Тому простіше 100 ку вкласти в одну, макс дві квартири. І підходимо до моменту що дешевшого стане менше, адже ризикувати стане менш вигідно…

Форум не вірив що купляють стояками:-) чи все таки викупали? ОЦЕ НОВИНА!!!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:48

  BIGor написав:
  sequence написав:В декабре сливать будут "лишние" готовые квартиры, возможно, с небольшим дисконтом. До принятия закона от анонсирования было время, только самые ленивые не посливали лишнее.

Я так понял обычные люди покупают квартирки в Киеве как хлеб? Ликвидность равна 100 баксам?

В Києві - чимало небідних людей.
Вони і тут є, на форумі.
Не всі бахваляться своїми статками, на відміну від долярчеків та інших простаків.

  zРадио написав:
  Первый написав:Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)

Ну разве что
  Первый написав:Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа


Про размер застройщиков не понял

Типу, "великому кораблю - велике плавання" і "Як ви яхту назвете, так вона і попливе" :D
Великі фірми будують квартири-аеродроми, а маленькі забудовники - смарт-конурки.
За версією п. Першого. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:57

  Первый написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства

Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)

Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа.

Все як завжди - багаті стануть багатшими, бідні - біднішими.

Не зрозумів, чому пропадає сенс з кавалірками.
Розтлумач.

А з малими забудовниками, ясно і раніше, що монополісти мають більше важілів і можливостей для лобіювання бізнеса. Плюс економія на масштабах. В чому тоді вимальовується жопа?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:58

  Первый написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Переуступки не попадают под эти налоги потому что это не объект недвижимости.


Именно поэтому они и будут сливаться зарабатывавшими на раннем инвестировании покупателями, пока являются первичкой, а не вторичкой, в связи с которой возникают налоговые обязательства

Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)

Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа.

Все як завжди - багаті стануть багатшими, бідні - біднішими.


тобто теперь можна не переуступати перед здачею, а дочекатись доків, продати готову квартиру і заплатити нуль? круто
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:00

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Огонь. Раніше тре було чекати 3 роки щоб продати без податків, а тепер не треба:-)


Ну разве что

  Первый написав:Сенс в кавалірках відпадає і маленьким забудовникам жопа


Про размер застройщиков не понял


Маленький забудовник великий об’єкт не потягне, демпінгує і залучає інвесторів.
Інвесторам дають декілька дешевих квартир. І по факту вклав 100ку в 3 квартири і виходить що третя вже під18%.
Тому простіше 100 ку вкласти в одну, макс дві квартири. І підходимо до моменту що дешевшого стане менше, адже ризикувати стане менш вигідно…

Форум не вірив що купляють стояками:-) чи все таки викупали? ОЦЕ НОВИНА!!!

так я писав день чи два тому, що на власні очі бачив, що будинок, який ще навіть не вийшов в продаж, а в ньому ВСІ (десь 20% площі) видові квартири вже заброньовані/викуплені власником/менеджерами ОП. Тобто вибирати нема з чого.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:01

  trololo написав:
тобто теперь можна не переуступати перед здачею, а дочекатись доків, продати готову квартиру і заплатити нуль? круто

тільки один штук в рік.
Це дійсно так буде з 2022?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:20

  flyman написав:Не зрозумів, чому пропадає сенс з кавалірками.
Розтлумач.

Тому що - неліквід, який мало кому потрібен.
Тим більше - в Єпенях, і тим більше - самобуд.
Вигідніше купити велику шафу (вагончик) і возити її, з місця на місце.
Спробуй - це краще для здоров,я, ніж жити в підвалі.
Frant
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