Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вряд ли будет слив переуступок. Во-первых, нет смысла торопиться - даже если это будет не переуступка, а продажа готового, первый объект в году все равно без доп налогов
У кого на руках несколько объектов на одно имя в одном доме - тот выиграл сектор-приз Эти сливать будут
Faceless написав: Во-вторых, даже для последующих - есть замечательный пункт:
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.
И в это понятие входит и приобретение имущественных прав. Т.е. можно реинвестировать средства обратно в недвижимость - и налог по сути не платится. Это скорее наоборот, будет стимулировать не выходить из недвиги
Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?
Faceless написав:Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?
Выделил
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.
Имущественные права на недвижимость не равно недвижимость.
Faceless написав:Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?
Выделил
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.
Имущественные права на недвижимость не равно недвижимость.
Почитайте законопроект, там покупка для уменьшения налога распространяеися и на существенные права.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/504670/kvartyry-v-novobudovah-stolytsi-pochaly-dorozhchaty https://flatfy.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-tetri ... 1%97%D0%B2 280 000 $ 5 600 $ за м² вул. Івана Федорова, 2а ЖК Tetris HallНова забудоваПечерськийКиїв Предлагается к продаже 2к. квартира в ЖК «Тetris Hall», по ул Фёдорова 2а (в секции «Б»). Общая площадь : 50 м2 Жилая площадь: 13 м2 Кухня : 22 м2 Планировка : - Спальня; - Кухня – студия; - С/у; - Коридор; Апартаменты располагаются на 8 этаже в секции «Б». Квартира полностью укомплектована дорогостоящей мебелью и бытовой техникой : инверторный кондиционер Cooper&Hunter в каждой комнате, два Smart TV Samsung 55 и 43 дюйма, посудомоечная машина, духовой шкаф и индукционная варочная поверхность (вся техника Electrolux), охранная система Ajax, теплые полы Devi с тремя зонами регулировки Devi Smart Touch с возможностью управления со смартфона, домофон Hikvision с системами удаленного доступа к Консьержу и системами видеонаблюдения по территории ЖК, смесителя Imprese и Hansgrohe. Для комфорта жильцов квартира оснащена системой « теплый пол». Особенности ЖК : - Закрытая территория ( вход по карточкам, обеспечит безопасность, и оградит от незваных гостей) - Парковая зона (5000кв.м) - Бассейн и барбекю зона на крыше дома, а также тренажерный зал. - Многоуровневый паркинг; - Детский сад сети «А+», - Фитнес-клуб, - Рarty-room для вечеринок. ЖК «Тetris Hall» расположен в самом сердце Киева, в Печерском районе. Комплекс выигрышно расположен по отношению к различным объектам городской инфраструктуры, а близлежащие улицы Большая Васильковская, Федорова и их пересечения с множеством других улиц обеспечивают свободное перемещение в любую часть города даже в утреннее и вечернее время. Отличный вариант для бизнеса и для инвестиций. Есть арендатор – 1400 долларов в месяц. ID : 10120 2 кімнатиспец. проект50 / 13 / 22 м²2019 поверх 8 з 26
Ни у кого нет впечатления,что рынок аренды вообще то слегка зажрался?
50 кв.м.,что бы там ни было 1400 дол. аренда - соответствует стоимости жилья может быть в какой-то мере, но не соответствует уровню развития страны, все-таки. Такие деньги для Европы - не бог весть что, но можно что-то арендовать приятное в центре в большинстве городов. Ну да Манхэттен - это не деньги, но Тетрис вроде как не на там. Да и Киев по качеству жизни - как бы не "комильфо". Понятно ,что есть иносъемщики,и банально те у кого капусты как у дурака фантиков, но все же.
Как говорит либо, докладываю насчет Манхеттена. В конце 2019 года, перед самой пандемией, семья молодых айтищников из Киева, на тот момент без детей, переехали на ПМЖ в НЙ. Сняли в Мидтауне Манхеттена студию со свежим ремонтом за 2 куе в месяц. Май 2020 разгар паники по ковиду, семья из 3 человек снимает за 2,5 куе 2 бедрум в том-же Мидтауне на 42-й стрит. Летом 2020 началось бегство из Манхеттена и около 30 тысяч апартов стояли пустыми, дошло до того, что люди, желавшие взять рент сами при просмотре называли цену. Не знаю или правда, но слышал про 1-бедрум, за которую лендлорд хотел хотя-бы 1,5 куе с оглядкой на всеобщий ППЦ, но барышня, которая тоже осталась без работы, а анэмплоймент еще не ввели, и из-за этого искавшая куда перебраться подешевле, предложила 800 баксов, что и было принято. Сейчас старт студий от 2650: https://www.trulia.com/p/ny/new-york/41 ... l-mediaTab Но надо понимать, что это самый-самый центр, то есть, чуть выше или ниже можно найти дешевле (слищком выше не рекомендую, там очень неспокойный район, но это совсем в верху Манхеттена, внизу есть Чайнатаун, где тоже на любителя). Так что не то, чтобы Манхеттен был настолько уж дороже. Это при том, что зп в 1000 баксов В ДЕНЬ - не то чтобы редкость, хоть и неплохо.