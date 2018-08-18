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https://news.finance.ua/ua/news/-/504670/kvartyry-v-novobudovah-stolytsi-pochaly-dorozhchaty280 000 $5 600 $ за м²вул. Івана Федорова, 2аЖК Tetris HallНова забудоваПечерськийКиївПредлагается к продаже 2к. квартира в ЖК «Тetris Hall», по ул Фёдорова 2а (в секции «Б»). Общая площадь : 50 м2 Жилая площадь: 13 м2 Кухня : 22 м2 Планировка : - Спальня; - Кухня – студия; - С/у; - Коридор; Апартаменты располагаются на 8 этаже в секции «Б». Квартира полностью укомплектована дорогостоящей мебелью и бытовой техникой : инверторный кондиционер Cooper&Hunter в каждой комнате, два Smart TV Samsung 55 и 43 дюйма, посудомоечная машина, духовой шкаф и индукционная варочная поверхность (вся техника Electrolux), охранная система Ajax, теплые полы Devi с тремя зонами регулировки Devi Smart Touch с возможностью управления со смартфона, домофон Hikvision с системами удаленного доступа к Консьержу и системами видеонаблюдения по территории ЖК, смесителя Imprese и Hansgrohe. Для комфорта жильцов квартира оснащена системой « теплый пол». Особенности ЖК : - Закрытая территория ( вход по карточкам, обеспечит безопасность, и оградит от незваных гостей) - Парковая зона (5000кв.м) - Бассейн и барбекю зона на крыше дома, а также тренажерный зал. - Многоуровневый паркинг; - Детский сад сети «А+», - Фитнес-клуб, - Рarty-room для вечеринок. ЖК «Тetris Hall» расположен в самом сердце Киева, в Печерском районе. Комплекс выигрышно расположен по отношению к различным объектам городской инфраструктуры, а близлежащие улицы Большая Васильковская, Федорова и их пересечения с множеством других улиц обеспечивают свободное перемещение в любую часть города даже в утреннее и вечернее время. Отличный вариант для бизнеса и для инвестиций. Есть арендатор – 1400 долларов в месяц. ID : 101202 кімнатиспец. проект50 / 13 / 22 м²2019 поверх 8 з 26Ни у кого нет впечатления,что рынок аренды вообще то слегка зажрался?50 кв.м.,что бы там ни было 1400 дол. аренда - соответствует стоимости жилья может быть в какой-то мере, но не соответствует уровню развития страны, все-таки.Такие деньги для Европы - не бог весть что, но можно что-то арендовать приятное в центре в большинстве городов.Ну да Манхэттен - это не деньги, но Тетрис вроде как не на там.Да и Киев по качеству жизни - как бы не "комильфо".Понятно ,что есть иносъемщики,и банально те у кого капусты как у дурака фантиков, но все же.