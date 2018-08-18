RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8969897089718972

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Вряд ли будет слив переуступок. Во-первых, нет смысла торопиться - даже если это будет не переуступка, а продажа готового, первый объект в году все равно без доп налогов


У кого на руках несколько объектов на одно имя в одном доме - тот выиграл сектор-приз :mrgreen: Эти сливать будут


  Faceless написав: Во-вторых, даже для последующих - есть замечательный пункт:
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.

И в это понятие входит и приобретение имущественных прав. Т.е. можно реинвестировать средства обратно в недвижимость - и налог по сути не платится. Это скорее наоборот, будет стимулировать не выходить из недвиги :mrgreen:

Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?

Выделил
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.

Имущественные права на недвижимость не равно недвижимость.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 19.09.10
Подякував: 927 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:33

  UA написав:
  airmax78 написав:Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.

Самый точный индикатор КРЖН -АirmaxComposite :D

Ремонт с меблями и ершиком для унитаза за 1000 у.е метр перевалит?

Уже давно перевалил.
airmax78
 
Повідомлень: 39985
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Так в чем именно "сектор приз"? Что мешает либо оставить в собственности, либо даже и продать более одного объекта в год, а на сумму проданного - купить новых имущественных прав, итого налогооблагаемую сумму уменьшить до нуля?

Выделил
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України.

Имущественные права на недвижимость не равно недвижимость.


Почитайте законопроект, там покупка для уменьшения налога распространяеися и на существенные права.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:34

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/504670/kvartyry-v-novobudovah-stolytsi-pochaly-dorozhchaty
https://flatfy.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-tetri ... 1%97%D0%B2
280 000 $
5 600 $ за м²
вул. Івана Федорова, 2а
ЖК Tetris HallНова забудоваПечерськийКиїв
Предлагается к продаже 2к. квартира в ЖК «Тetris Hall», по ул Фёдорова 2а (в секции «Б»). Общая площадь : 50 м2 Жилая площадь: 13 м2 Кухня : 22 м2 Планировка : - Спальня; - Кухня – студия; - С/у; - Коридор; Апартаменты располагаются на 8 этаже в секции «Б». Квартира полностью укомплектована дорогостоящей мебелью и бытовой техникой : инверторный кондиционер Cooper&Hunter в каждой комнате, два Smart TV Samsung 55 и 43 дюйма, посудомоечная машина, духовой шкаф и индукционная варочная поверхность (вся техника Electrolux), охранная система Ajax, теплые полы Devi с тремя зонами регулировки Devi Smart Touch с возможностью управления со смартфона, домофон Hikvision с системами удаленного доступа к Консьержу и системами видеонаблюдения по территории ЖК, смесителя Imprese и Hansgrohe. Для комфорта жильцов квартира оснащена системой « теплый пол». Особенности ЖК : - Закрытая территория ( вход по карточкам, обеспечит безопасность, и оградит от незваных гостей) - Парковая зона (5000кв.м) - Бассейн и барбекю зона на крыше дома, а также тренажерный зал. - Многоуровневый паркинг; - Детский сад сети «А+», - Фитнес-клуб, - Рarty-room для вечеринок. ЖК «Тetris Hall» расположен в самом сердце Киева, в Печерском районе. Комплекс выигрышно расположен по отношению к различным объектам городской инфраструктуры, а близлежащие улицы Большая Васильковская, Федорова и их пересечения с множеством других улиц обеспечивают свободное перемещение в любую часть города даже в утреннее и вечернее время. Отличный вариант для бизнеса и для инвестиций. Есть арендатор – 1400 долларов в месяц. ID : 10120
2 кімнатиспец. проект50 / 13 / 22 м²2019 поверх 8 з 26

Ни у кого нет впечатления,что рынок аренды вообще то слегка зажрался?

50 кв.м.,что бы там ни было 1400 дол. аренда - соответствует стоимости жилья может быть в какой-то мере, но не соответствует уровню развития страны, все-таки.
Такие деньги для Европы - не бог весть что, но можно что-то арендовать приятное в центре в большинстве городов.
Ну да Манхэттен - это не деньги, но Тетрис вроде как не на там.
Да и Киев по качеству жизни - как бы не "комильфо".
Понятно ,что есть иносъемщики,и банально те у кого капусты как у дурака фантиков, но все же.


Как говорит либо, докладываю насчет Манхеттена.
В конце 2019 года, перед самой пандемией, семья молодых айтищников из Киева, на тот момент без детей, переехали на ПМЖ в НЙ. Сняли в Мидтауне Манхеттена студию со свежим ремонтом за 2 куе в месяц. Май 2020 разгар паники по ковиду, семья из 3 человек снимает за 2,5 куе 2 бедрум в том-же Мидтауне на 42-й стрит. Летом 2020 началось бегство из Манхеттена и около 30 тысяч апартов стояли пустыми, дошло до того, что люди, желавшие взять рент сами при просмотре называли цену. Не знаю или правда, но слышал про 1-бедрум, за которую лендлорд хотел хотя-бы 1,5 куе с оглядкой на всеобщий ППЦ, но барышня, которая тоже осталась без работы, а анэмплоймент еще не ввели, и из-за этого искавшая куда перебраться подешевле, предложила 800 баксов, что и было принято.
Сейчас старт студий от 2650:
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/41 ... l-mediaTab
Но надо понимать, что это самый-самый центр, то есть, чуть выше или ниже можно найти дешевле (слищком выше не рекомендую, там очень неспокойный район, но это совсем в верху Манхеттена, внизу есть Чайнатаун, где тоже на любителя).
Так что не то, чтобы Манхеттен был настолько уж дороже.
Это при том, что зп в 1000 баксов В ДЕНЬ - не то чтобы редкость, хоть и неплохо.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12425
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6378 раз.
Подякували: 3417 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:56

  Чукча2 написав:
  Первый написав:Хто путч буде робити?


Все так сказал.

Хто путч буде робити?...То к Зеленскому

Який в дупу путч???
Клоун обнюхався несвіжого кокса, і йому маряться путчі)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22473
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 2347 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:ну що, подвійний удар КРЖНу:
- тейпер тантрум ФРС
- протиолігархічний Закон 5600

Чи ще тре контрольний?

Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.

я думав уже.
А що там кінці плінтусів не сходяться, чи в чому проблема?
Я вже в другу кавалірку захожу на ремонт (ту що на Жулянах), вже прорабу ключі дав.


Я чот представлял, шо вы сами ремонт будете делать, как Доллярчик планирует, все-таки кавалирки бюджетное жилье, а прораб это по-умолчанию переплата
Sidus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 17.09.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:17

  Чукча2 написав:И последняя плюшка на сегодня...на ночь

Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект.
https://korrespondent.net/ukraine/44224 ... konoproekt

Завтра начинается путч.


Ну вообще нормальная идея, хватит жить в тени - почему одни платят налоги, а другие нет?
Sidus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 17.09.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:19

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.

Самый точный индикатор КРЖН -АirmaxComposite :D

Ремонт с меблями и ершиком для унитаза за 1000 у.е метр перевалит?

Уже давно перевалил.

Я так понимаю, прораб поменяет машину не только себе, но и жене на вашем ремонте?
Sidus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 17.09.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8969897089718972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21659 4027945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 18:29
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 382506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34802)
01.12.2021 01:50
Рынок ОВГЗ (2289)
30.11.2021 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.