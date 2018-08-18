|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:17
Ну вообще нормальная идея, хватит жить в тени - почему одни платят налоги, а другие нет?
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 828
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:19
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.
Самый точный индикатор КРЖН -АirmaxComposite
Ремонт с меблями и ершиком для унитаза за 1000 у.е метр перевалит?
Уже давно перевалил.
Я так понимаю, прораб поменяет машину не только себе, но и жене на вашем ремонте?
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 828
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 02:36
zРадио написав:
The Wall Street Journal пишет, что РЖН США вновь пошел по сценарию пузыря 2008-го. Причем теми же граблями. Эх, не читают они Либу, Эйрмакса и прочих адептов вечнодорожая через ипотеку...
Ты очень невнимательно меня конспектируешь и изучаешь.
Я не адепт вечнодорожая.
Моё учение состоит в том, что следующий кризис будет загальнофинансовым, который обесценит всё, включая доллар и недвижимость, в виду гиперинфляции.
Но!
1. Это вовсе не значит, что недвижимость сейчас покупать не надо. Еще как надо. Т.к. мы с вами должны нормально и достойно жить.
2. Пока кризис не наступил, недвижимость в определенные моменты бывает очень хорошим инструментом для обогащения. Спекулянты всех стран, обогащайтесь!
3. А как подстраховаться именно на случай кризиса? А для этого есть надежный инструмент, проверенный всей историей человечества - золото и серебро.
Взглянем на соотношение золота и недвижимости.
Перед 1-й мировой войной средний дом в США стоил порядка 300 унций золота, а его рента была 3 унции в месяц.
После кризиса 1929 г. он стоил уже меньше 200 унций. В 1970 г. перед отменой золотого стандарта он стоил уже 600 унций, а в 1975 г. он уже был 280 унций. Для информации, сейчас средний дом в США стоит порядка 220 унций.
Если брать в долларовых величинах, то его стоимость изменилась следующим образом:
1912 г. - $6 тыщ.
1933 г. - $5,7 тыщ.
1970 г. - $17 тыщ.
1975 г. - $40 тыщ.
2021 г. - $410 тыщ.
Номинально в долларах стоимость дома за столетие выросла в 70 раз, а по золоту даже снизилась, т.е. относительно недвижимости доллар обесценился в 70 раз, а золота наоборот прибавило в своей цене. Следует заметить, что этот век наполовину был еще периодом золотого стандарта, а сейчас золото полностью отвязано от доллара и из последних сил манипулируется масонерией на ничтожно низком уровне. Следует также заметить, что за этот век доллару все время везло - он ни разу не сваливался в штопор гиперинфляции.
А что в 21-м веке?"Дава, что дальше? Что будет дальше?".
Вопрос на засыпку: Что копим в контексте недвижимости и ожидаемого кризиса, доллары или золото? А может доллары сейчас все-таки лучше вложить? Кто куда, у кого на что стоит, в недвижимость, в золото, в серебро?
Га?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10434
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 4292 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 04:55
Sidus написав: flyman написав: airmax78 написав:
Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.
я думав уже.
А що там кінці плінтусів не сходяться, чи в чому проблема?
Я вже в другу кавалірку захожу на ремонт (ту що на Жулянах), вже прорабу ключі дав.
Я чот представлял, шо вы сами ремонт будете делать, как Доллярчик планирует, все-таки кавалирки бюджетное жилье, а прораб это по-умолчанию переплата
Долярчику колись плояснював арифметику з ремонтом. Що мені вигідніше дати ключі прорабу, якому довіряю, чим заморочуатися самому. Тобто той час, який би потратив ремонт, окупиться, якщо витратити його, працюючи по основному виду зайнятості, де профі.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 01 гру, 2021 07:28, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26962
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 2224 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:30
kingkongovets написав:
..
ну а то шо инвестиции в киевские котлованы - это рулетка, а не системный прогнозируемый бизнес тут говорилось многократно
тем не менее, даже в котлованах периодически выкупаются фьючерсы на стояки. В такой стране как у нас надо рисковать, а иначе получаем 200 месяцев аренды, и тогда уже встает вопрос - а нафиг оно надо?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:32
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
купівлею порції дешевого неліквіда
Тобі то що?
Який сенс скуповувати дешевий неліквід, який мало кому потрібен???
варіант відповіді
sequence написав: kingkongovets написав:
..
ну а то шо инвестиции в киевские котлованы - это рулетка, а не системный прогнозируемый бизнес тут говорилось многократно
тем не менее, даже в котлованах периодически выкупаются фьючерсы на стояки. В такой стране как у нас надо рисковать, а иначе получаем 200 месяцев аренды, и тогда уже встает вопрос - а нафиг оно надо?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26962
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 2224 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:35
sequence написав: kingkongovets написав:
..
ну а то шо инвестиции в киевские котлованы - это рулетка, а не системный прогнозируемый бизнес тут говорилось многократно
тем не менее, даже в котлованах периодически выкупаются фьючерсы на стояки. В такой стране как у нас надо рисковать, а иначе получаем 200 месяцев аренды, и тогда уже встает вопрос - а нафиг оно надо?
200 місяців окупність об"єкту нерухомості, це 6% річних - якщо дохідність у валюті, то для девирсифікації портофоліо непогано
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26962
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 2224 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:37
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Контрольный будет когда я закончу ремонт. А пока - так, детский лепет.
Самый точный индикатор КРЖН -АirmaxComposite
Ремонт с меблями и ершиком для унитаза за 1000 у.е метр перевалит?
Уже давно перевалил.
можно было просто напылить миллиметровый слой серебра. В некоторых местах - платину. Как вы там писали - памятник деньгам? )
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:56
flyman написав: sequence написав: kingkongovets написав:
..
ну а то шо инвестиции в киевские котлованы - это рулетка, а не системный прогнозируемый бизнес тут говорилось многократно
тем не менее, даже в котлованах периодически выкупаются фьючерсы на стояки. В такой стране как у нас надо рисковать, а иначе получаем 200 месяцев аренды, и тогда уже встает вопрос - а нафиг оно надо?
200 місяців окупність об"єкту нерухомості, це 6% річних - якщо дохідність у валюті, то для девирсифікації портофоліо непогано
Честно говоря, меня всегда смущала математика этих расчетов. После 200 месяцев остается имущество с остаточной стоимостью. Пусть этой майно трохи пожелтело, да и губатые тьолки на лобби постарели, разжирели, всем дают и стали называться консьержками.
Понятно, что есть периодические ренновации, но непонятно как их учитывать. Когда базовый ремонт стоил, как у Макса больше 1000/м2, сколько стоит косметич. ремонт?
Через 200 месяцев надо менять пол, красить стены, менять технику, менять плитку, сантехнику на новую концептуальную? Или не надо? В экономе все понятно. В бизнесе не совсем.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21659
|4028132
|
Вів 30 лис, 2021 18:29
UA
|
|716
|382571
|
|
|16
|30332
|
|