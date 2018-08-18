Додано: Сер 01 гру, 2021 02:36

zРадио написав: The Wall Street Journal пишет, что РЖН США вновь пошел по сценарию пузыря 2008-го. Причем теми же граблями. Эх, не читают они Либу, Эйрмакса и прочих адептов вечнодорожая через ипотеку...

The Wall Street Journal пишет, что РЖН США вновь пошел по сценарию пузыря 2008-го. Причем теми же граблями. Эх, не читают они Либу, Эйрмакса и прочих адептов вечнодорожая через ипотеку...

Ты очень невнимательно меня конспектируешь и изучаешь.Я не адепт вечнодорожая.Моё учение состоит в том, что следующий кризис будет загальнофинансовым, который обесценит всё, включая доллар и недвижимость, в виду гиперинфляции.Но!1. Это вовсе не значит, что недвижимость сейчас покупать не надо. Еще как надо. Т.к. мы с вами должны нормально и достойно жить.2. Пока кризис не наступил, недвижимость в определенные моменты бывает очень хорошим инструментом для обогащения. Спекулянты всех стран, обогащайтесь!3. А как подстраховаться именно на случай кризиса? А для этого есть надежный инструмент, проверенный всей историей человечества - золото и серебро.Взглянем на соотношение золота и недвижимости.Перед 1-й мировой войной средний дом в США стоил порядка 300 унций золота, а его рента была 3 унции в месяц.После кризиса 1929 г. он стоил уже меньше 200 унций. В 1970 г. перед отменой золотого стандарта он стоил уже 600 унций, а в 1975 г. он уже был 280 унций. Для информации, сейчас средний дом в США стоит порядка 220 унций.Если брать в долларовых величинах, то его стоимость изменилась следующим образом:1912 г. - $6 тыщ.1933 г. - $5,7 тыщ.1970 г. - $17 тыщ.1975 г. - $40 тыщ.2021 г. - $410 тыщ.Номинально в долларах стоимость дома за столетие выросла в 70 раз, а по золоту даже снизилась, т.е. относительно недвижимости доллар обесценился в 70 раз, а золота наоборот прибавило в своей цене. Следует заметить, что этот век наполовину был еще периодом золотого стандарта, а сейчас золото полностью отвязано от доллара и из последних сил манипулируется масонерией на ничтожно низком уровне. Следует также заметить, что за этот век доллару все время везло - он ни разу не сваливался в штопор гиперинфляции.А что в 21-м веке?"Дава, что дальше? Что будет дальше?".Вопрос на засыпку: Что копим в контексте недвижимости и ожидаемого кризиса, доллары или золото? А может доллары сейчас все-таки лучше вложить? Кто куда, у кого на что стоит, в недвижимость, в золото, в серебро?Га?