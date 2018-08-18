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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8970897189728973

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:11

  kingkongovets написав:державнык зеля до путчу готов
..

ниче не будет.
как поговаривал классик, некий Шкиряк "немного покричат, повоняют, и успокоятся"
все знают про рыжего спонсора протестов.
если будут избыточно нагнетать, соберется очередное СНБО и рассадят всех на домашние, а телеканалы лишат лицензии - у нас же все это делается без суда и следствия.
Насколько я не любил Порошенко, но такого наглого беспредела он не допускал.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:23

  sequence написав:
  kingkongovets написав:державнык зеля до путчу готов
..

ниче не будет.
как поговаривал классик, некий Шкиряк "немного покричат, повоняют, и успокоятся"
все знают про рыжего спонсора протестов.
если будут избыточно нагнетать, соберется очередное СНБО и рассадят всех на домашние, а телеканалы лишат лицензии - у нас же все это делается без суда и следствия.
Насколько я не любил Порошенко, но такого наглого беспредела он не допускал.

думаю, що рептилоїди чи які там куколди дали установку зачистити територію для входження біг корпо, місцеві олігархи їм не потрібні, так що Зе має бланш карту
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

киевская прокуратура о том, как «кличко рейдернул аркаду» (с)

https://www.facebook.com/96457525355383 ... 99689/?d=n
kingkongovets
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