Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:державнык зеля до путчу готов ..
ниче не будет. как поговаривал классик, некий Шкиряк "немного покричат, повоняют, и успокоятся" все знают про рыжего спонсора протестов. если будут избыточно нагнетать, соберется очередное СНБО и рассадят всех на домашние, а телеканалы лишат лицензии - у нас же все это делается без суда и следствия. Насколько я не любил Порошенко, но такого наглого беспредела он не допускал.
kingkongovets написав:державнык зеля до путчу готов ..
ниче не будет. как поговаривал классик, некий Шкиряк "немного покричат, повоняют, и успокоятся" все знают про рыжего спонсора протестов. если будут избыточно нагнетать, соберется очередное СНБО и рассадят всех на домашние, а телеканалы лишат лицензии - у нас же все это делается без суда и следствия. Насколько я не любил Порошенко, но такого наглого беспредела он не допускал.
думаю, що рептилоїди чи які там куколди дали установку зачистити територію для входження біг корпо, місцеві олігархи їм не потрібні, так що Зе має бланш карту