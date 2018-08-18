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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 гру, 2021 20:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хроники парапланирования
Додано: Сер 01 гру, 2021 20:45
Эта квартирка все-таки дождалась своего звездного часа
13 лет ожидания того стоили.
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ещё не дождалась, ведь не факт, что уже купили:)
Но 139куе за 86м2 голого бетона в уже не новом доме без модных мопов - это обвал стремительным домкратом, как я понимаю
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:03
ціна не 2008
86 м² за $139К
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:04
Новое видео, с занимательной математикой, на тему ипотека/аренда от "жлоба"(по определению сами знаете кого ) Смирнова.
У нас будут немного другие цифры, но тем не менее:
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:20
Тому іпотеку мають сплачувати за вас - орендарі!)))
Я ще вчора цей відосік переглянув
В Смірнова математика всюди гарно танцює! У всіх випадках - він робить всіх разом!
Основне, де він допускає/оправдує іпотеку - так там, де потрібно нею добрати чуть-чуть(ту суму, яка не вистачає) - у його розумінні - людина має мати МІНІМУМ своїх коштів 60%!
п.с.
А отут Мрочковський виклав свого іпотечного підрахуя)) - правда, ще 2р. тому...
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