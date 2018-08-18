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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8971897289738974

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838300975/v ... arskogo-10
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:45

  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838300975/v ... arskogo-10

Эта квартирка все-таки дождалась своего звездного часа
Дом сдан в 2008-м году состояние после строителей.

13 лет ожидания того стоили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838300975/v ... arskogo-10

Эта квартирка все-таки дождалась своего звездного часа
Дом сдан в 2008-м году состояние после строителей.

13 лет ожидания того стоили.
Ещё не дождалась, ведь не факт, что уже купили:)
Но 139куе за 86м2 голого бетона в уже не новом доме без модных мопов - это обвал стремительным домкратом, как я понимаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:03

  BIGor написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838300975/v ... arskogo-10

Эта квартирка все-таки дождалась своего звездного часа
Дом сдан в 2008-м году состояние после строителей.

13 лет ожидания того стоили.

ціна не 2008
86 м² за $139К
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:04

Новое видео, с занимательной математикой, на тему ипотека/аренда от "жлоба"(по определению сами знаете кого :oops: ) Смирнова.
У нас будут немного другие цифры, но тем не менее:

https://youtu.be/P6B9J9rZOgQ?t=128
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:20

Тому іпотеку мають сплачувати за вас - орендарі!)))

  drevlyanin написав:Новое видео, с занимательной математикой, на тему ипотека/аренда от "жлоба"(по определению сами знаете кого :oops: ) Смирнова.
У нас будут немного другие цифры, но тем не менее:

https://youtu.be/P6B9J9rZOgQ?t=128

Я ще вчора цей відосік переглянув :D
В Смірнова математика всюди гарно танцює! У всіх випадках - він робить всіх разом! ;)

Основне, де він допускає/оправдує іпотеку - так там, де потрібно нею добрати чуть-чуть(ту суму, яка не вистачає) - у його розумінні - людина має мати МІНІМУМ своїх коштів 60%!

п.с.
А отут Мрочковський виклав свого іпотечного підрахуя)) - правда, ще 2р. тому...
Див з 9:30
https://youtu.be/Kv57Pkjuc80
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