Обвалится на порядок.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:14
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:18
хорошая, прекрасная новость - такого нужно больше ))
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27
Теперь главное на эти троллейбусы водителей набрать. Ну или хотя бы как-нибудь вернуть их из Польши.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:40
не, на первом этапе надо их получить. Так как все умеют затягивать процессы, там хотя бы в 2023. К этому времени выведут из эксплуатации ушатанные старые, а водителей пересадят. Так как к тому времени проезд будет па50, на вакансию водителей выстроятся очереди ))
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тому пишемо по темі гілки!
Ну і в контексті теми...
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не помню, пополнял ли хроники парапланирования
120куе за 75м2 без ремонта.
Каховская выходит на уровень хотелок Галактики
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:22
$1600 m2, це ціна 2008 чи 2013 року?
параплан від якої точки відліку?
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А лично мне интересно сколько квартир в месяц приносят владельцам OLX и LUN эксгибионизм хотелок в разделе "Недвижимость" ?
И как там новости из полей - нотариусы уже штат помощников расширяют?
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