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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8972897389748975

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 119
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:14

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Самый точный индикатор КРЖН -АirmaxComposite :D

Ремонт с меблями и ершиком для унитаза за 1000 у.е метр перевалит?

Уже давно перевалил.

Значит обвал будет кратный :mrgreen:

Обвалится на порядок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:18

  kingkongovets написав:«Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю 137 нових тролейбусів, які мають вийти на маршрути протягом 2022 року. Очікується, що на транспорт місто витратить близько 1,6 мільярда гривень.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... W-v3tuD594

хорошая, прекрасная новость - такого нужно больше ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27

  sequence написав:
  kingkongovets написав:«Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю 137 нових тролейбусів, які мають вийти на маршрути протягом 2022 року. Очікується, що на транспорт місто витратить близько 1,6 мільярда гривень.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... W-v3tuD594

хорошая, прекрасная новость - такого нужно больше ))

Теперь главное на эти троллейбусы водителей набрать. Ну или хотя бы как-нибудь вернуть их из Польши.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:40

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:«Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю 137 нових тролейбусів, які мають вийти на маршрути протягом 2022 року. Очікується, що на транспорт місто витратить близько 1,6 мільярда гривень.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... W-v3tuD594

хорошая, прекрасная новость - такого нужно больше ))

Теперь главное на эти троллейбусы водителей набрать. Ну или хотя бы как-нибудь вернуть их из Польши.

не, на первом этапе надо их получить. Так как все умеют затягивать процессы, там хотя бы в 2023. К этому времени выведут из эксплуатации ушатанные старые, а водителей пересадят. Так как к тому времени проезд будет па50, на вакансию водителей выстроятся очереди ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тому пишемо по темі гілки!


Ну і в контексті теми...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не помню, пополнял ли хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838433250/v ... kaaa-ul-56

120куе за 75м2 без ремонта.
Каховская выходит на уровень хотелок Галактики
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:22

  Faceless написав:Не помню, пополнял ли хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/838433250/v ... kaaa-ul-56

120куе за 75м2 без ремонта.
Каховская выходит на уровень хотелок Галактики

$1600 m2, це ціна 2008 чи 2013 року?
параплан від якої точки відліку?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А лично мне интересно сколько квартир в месяц приносят владельцам OLX и LUN эксгибионизм хотелок в разделе "Недвижимость" ?

И как там новости из полей - нотариусы уже штат помощников расширяют?
striped
 
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