|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:33
alex_dvornichenko написав:
Это не жильё дорожает, а деньги теряют покупательную способность. Печатные станки работают по всему миру.
Еда поднялась в цене в 2-3 раза за пару лет, энергетика так же и многое другое. Чего жильё будет дешеветь ? Хоть что то подешевело последние годы ?
курс впав відносно 8 грн у 2013 більше як в 3 рази,
гривневі ціни тільки зараз відігрують девал і готуємся до дежаву девалу 2009 і 2014 років
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26994
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1328 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:42
Faceless написав: Damien написав: sequence написав:
да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.
Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?
И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав:Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?
И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится
не думаю, що таке станеться, навіть в Донецьку квартири мають якусь вартість, щоб тут не писали "патрійоти",
можливо ріст не буде таким стрімким, як раніше,
ще варіант, як буде "метро на Трою", то Троєщина заграє новими фарбами, а ПОХ стане не модним і почне перетворюватися на гетто
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 02 гру, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26994
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1328 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47
Damien написав:
Если вмиг исчезнут понаехи
Чтобы исчезли понаехи, должно случиться что-то ужасное. Бомбежке Киева рашистами, или из той серии. Наверное тогда жилье не надо будет ни по какой цене.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5908
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 1549 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:52
sequence написав:
да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.
Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?
Якшо так, готовий з лютого 22 року брати...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5038
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:52
Hotab написав: Damien написав:
Если вмиг исчезнут понаехи
Чтобы исчезли понаехи, должно случиться что-то ужасное. Бомбежке Киева рашистами, или из той серии. Наверное тогда жилье не надо будет ни по какой цене.
Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам, а частично уплотнятся с 3 квартир в одну комуналку.
Хотя это вряд ли спровоцирует сброс квартир по мусорной цене.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:56
Damien написав: sequence написав:
да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.
Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить. А никто не жил в других городах
(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?
Було таке...
До речі, завтра "дехфолт" Штатів... Нє?
Бабка Елка там кричить-кричить, піднімайте стелю держборга, а всі на "морозє"...
зі. Нам знову пощастило... (тим кому за 43-45)...
Звичайно це процес не швидкий, Британська імперія розсипалась 30 років, але через те, шо наразі не 40-ві роки 20 сторіччя, і все відбувається набагато швидше... Штати "сипануться" дуже швидко і різко...
Імхо, років через 5, ми нерухомість КРЖН в баксах не будемо міряти...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5038
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:59
alex_dvornichenko написав:
Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,
В этом случае в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев на подмену уехавших к пшекам. Но временные качели и глубокие просадки запросто могут быть как по аренде,так и по продажам.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5908
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 1549 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:01
Hotab написав: alex_dvornichenko написав:
Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,
в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев
Ну не знаю.... по моему там и так большинство это делают + своё хозяйство с огородиком и самогонный аппарат, зачем им тот Киев ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:04
change_pm написав: sequence написав:
да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.
Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?
увы, в магазине стройтоваров завхоз регулярно осуществляет инвентаризации и переоценки, в следствии которых неликвидный хлам регулярно реализуется по цене входа, а если и так не возьмут, то утилизируется. Для этого есть управляющие товарными группами, т.н. продукт-манагеры. По этой причине мы практически никогда не занимаемся всякой дичью, вроде "черных 5ницц", "красных суббот" и "зеленых воскресений".
но своим людям всегда что-то подыщем. Например, есть уцененная бытовая техника с витрин, какие-то некомплекты и прочее ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6111
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1651 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google Adsense [Bot], striped
, zРадио
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21665
|4029502
|
|
|716
|382839
|
|
|16
|30348
|
|