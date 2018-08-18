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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:33

  alex_dvornichenko написав:Это не жильё дорожает, а деньги теряют покупательную способность. Печатные станки работают по всему миру.
Еда поднялась в цене в 2-3 раза за пару лет, энергетика так же и многое другое. Чего жильё будет дешеветь ? Хоть что то подешевело последние годы ?

курс впав відносно 8 грн у 2013 більше як в 3 рази,
гривневі ціни тільки зараз відігрують девал і готуємся до дежаву девалу 2009 і 2014 років
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:42

  Faceless написав:
Damien написав:
  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?


И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает

Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47

  Damien написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?


И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает

Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится

не думаю, що таке станеться, навіть в Донецьку квартири мають якусь вартість, щоб тут не писали "патрійоти",
можливо ріст не буде таким стрімким, як раніше,
ще варіант, як буде "метро на Трою", то Троєщина заграє новими фарбами, а ПОХ стане не модним і почне перетворюватися на гетто
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 гру, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Если вмиг исчезнут понаехи

Чтобы исчезли понаехи, должно случиться что-то ужасное. Бомбежке Киева рашистами, или из той серии. Наверное тогда жилье не надо будет ни по какой цене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:52

  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?

Якшо так, готовий з лютого 22 року брати...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:52

  Hotab написав:
  Damien написав:Если вмиг исчезнут понаехи

Чтобы исчезли понаехи, должно случиться что-то ужасное. Бомбежке Киева рашистами, или из той серии. Наверное тогда жилье не надо будет ни по какой цене.

Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам, а частично уплотнятся с 3 квартир в одну комуналку.
Хотя это вряд ли спровоцирует сброс квартир по мусорной цене.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:56

  Damien написав:
  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?

Було таке...

До речі, завтра "дехфолт" Штатів... Нє?

Бабка Елка там кричить-кричить, піднімайте стелю держборга, а всі на "морозє"...

зі. Нам знову пощастило... (тим кому за 43-45)...
Звичайно це процес не швидкий, Британська імперія розсипалась 30 років, але через те, шо наразі не 40-ві роки 20 сторіччя, і все відбувається набагато швидше... Штати "сипануться" дуже швидко і різко...

Імхо, років через 5, ми нерухомість КРЖН в баксах не будемо міряти...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,

В этом случае в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев на подмену уехавших к пшекам. Но временные качели и глубокие просадки запросто могут быть как по аренде,так и по продажам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:01

  Hotab написав:
  alex_dvornichenko написав:Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,

в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев

Ну не знаю.... по моему там и так большинство это делают + своё хозяйство с огородиком и самогонный аппарат, зачем им тот Киев ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:04

  change_pm написав:
  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?

увы, в магазине стройтоваров завхоз регулярно осуществляет инвентаризации и переоценки, в следствии которых неликвидный хлам регулярно реализуется по цене входа, а если и так не возьмут, то утилизируется. Для этого есть управляющие товарными группами, т.н. продукт-манагеры. По этой причине мы практически никогда не занимаемся всякой дичью, вроде "черных 5ницц", "красных суббот" и "зеленых воскресений".
но своим людям всегда что-то подыщем. Например, есть уцененная бытовая техника с витрин, какие-то некомплекты и прочее ))
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