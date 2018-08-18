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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:08
Damien написав:
..
Жилья хватает более чем. Для местных...
я хер его знает, как хватает, когда для киевлян говностат из года в год рисует около 20м2 на рыло, хотя ежегодно выливается сотни тонн бетона, а население города, как мы все знаем уверенно сокращается
).
надо раскуркуливать лендлордов, аки Швондер - "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу" ))
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:09
sequence написав: Damien написав:
..
Жилья хватает более чем. Для местных...
я хер его знает, как хватает, когда для киевлян говностат из года в год рисует около 20м2 на рыло, хотя ежегодно выливается сотни тонн бетона, а население города, как мы все знаем уверенно сокращается
).
надо раскуркуливать лендлордов, аки Швондер - "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу" ))
Вы реально недооцениваете коррупционные деньги, не всё закапывается под грушу, загоняется в биткоины и выводится в офшоры. Есть любители скупать квартиры пачками.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:17
alex_dvornichenko написав:
.. Есть любители скупать квартиры пачками.
разумеется есть, как без них? мэр Ирпеня там, депутаты некоторые особо и не скрывали.
Чего я их недооцениваю? Нормальные хлопцы, стройтовары у меня тоннами берут, заметьте, не самые дешевые ) Может лучше, чтобы они все бабло выводили с Украины? Ненене.
Может не продавать им стройтовары - мол, ты же собака наворовал, у тебя на лице написано? )))
А какое отношение это имеет к прочим, 99,9% киевлян?
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sequence
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:26
change_pm написав:
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Тільки щось туди підсипати, щоб воно обов"язково жовтіло і відвалювалось
та ну вы шо? И как он нас потом другим коррупционерам посоветует? Так бизнес не построишь!
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sequence
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:29
alex_dvornichenko написав: Hotab написав: alex_dvornichenko написав:
Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,
в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев
Ну не знаю.... по моему там и так большинство это делают + своё хозяйство с огородиком и самогонный аппарат, зачем им тот Киев ?
не всі живуть там не пенсію і ще менше натурообміном,
а за електрику та газ (якщо є), тре платити гривнями.
А ще з 2022 the податок на землю
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:31
sequence написав: change_pm написав: sequence написав:
да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.
Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?
увы, в магазине стройтоваров завхоз регулярно осуществляет инвентаризации и переоценки, в следствии которых неликвидный хлам регулярно реализуется по цене входа, а если и так не возьмут, то утилизируется. Для этого есть управляющие товарными группами, т.н. продукт-манагеры. По этой причине мы практически никогда не занимаемся всякой дичью, вроде "черных 5ницц", "красных суббот" и "зеленых воскресений".
но своим людям всегда что-то подыщем. Например, есть уцененная бытовая техника с витрин, какие-то некомплекты и прочее ))
так що ти тролив до цього часу, тепер знатиму до кого писати в ПП
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:40
flyman написав:
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так що ти тролив до цього часу, тепер знатиму до кого писати в ПП
не стесняйся.
это же узкий кружок "для своих" - по миру не пойду )).
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:41
Faceless написав:
Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Ну нах???
Для кого не вистачає???
Всі, хто бажав купити - давно закупились.
Або в процесі
.
І не обов,язково простим людям жити в хоромах 75-100 м2, з модними МОПами.
Є обширний ринок "вторинки", з немодними МОПами і без індивідуальних дупогрійок.
Населення Києва скорочується з 2021, тому немає жодного дефіциту житла.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53
Frant написав: Faceless написав:
Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Ну нах???
Для кого не вистачає???
Всі, хто бажав купити - давно закупились.
Або в процесі
.
І не обов,язково простим людям жити в хоромах 75-100 м2, з модними МОПами.
Є обширний ринок "вторинки", з немодними МОПами і без індивідуальних дупогрійок.
Населення Києва скорочується з 2021, тому немає жодного дефіциту житла.
Да ладно прохфессор, можна кавалірки укрупняти до 1 бедрум кожну.
Так сказати, покращувати житлові умови.
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:01
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав:Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?
И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится
Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?
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